Nueva york (ap) — ¿quiere agregar algo más a su carrito de compras en costco además de los 30 rollos de papel higiénico? ¿qué tal una barra de oro?

Aunque no se trata de un establecimiento habitual para la venta de metales preciosos, la cadena de tiendas para socios vende los lingotes de oro de 1 onza (31 gramos) a mayor ritmo que las garrafas de detergente de 5 litros (170 onzas líquidas).

En una teleconferencia sobre las ganancias de la compañía efectuada la semana pasada, el director financiero Richard Galanti dijo que las barras de oro se venden únicamente en línea y normalmente “se acaban en unas cuantas horas” después de que aparecen en la página web de Costco, y agregó que su comercialización se restringe a dos barras por socio. El miércoles estaban agotadas.

A diferencia de otros artículos vendidos en sus tiendas, las barras de oro no vienen con descuento. No había precios disponibles para el miércoles por falta de existencias, pero diversos medios informaron la semana pasada que las piezas de 1 onza —ofrecidas en dos diseños— se vendieron en poco menos de 2.000 dólares cada una.

Esa cifra es un poco más alta que el actual precio del oro en el mercado, que alcanzó unos 1.835 dólares la onza el miércoles en la tarde.

Costco no especificó cuántos lingotes de oro habían vendido recientemente ni cada cuándo repone sus existencias. La cadena, con sede Issaquah, Washington, no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press para que hiciera declaraciones.

Es poco probable que el interés en los lingotes de oro de Costco desaparezca pronto. Aunque 1 o 2 onzas de oro no tendrán gran incidencia en la diversificación de una cartera de inversiones, los expertos subrayan que los inversionistas tienen una mayor avidez por los metales preciosos en los últimos años y que dicha tendencia persistirá.

Sin embargo, es importante hacer una pausa y evaluar las perspectivas de la inversión.

A continuación, la opinión de algunos expertos.

El interés en adquirir oro siempre resulta de una sensación de incertidumbre, de acuerdo con expertos.

Jonathan Rose, director general de la casa de metales preciosos Genesis Gold Group, dice que las recientes quiebras bancarias, la inflación y los temores acerca del dólar estadounidense, por ejemplo, pueden causar que algunas personas comiencen a buscar alternativas para colocar su dinero.

“Si alguien va a comprar oro, significa que creen que hay cierta inestabilidad a nivel estructural en el mercado y/o en el gobierno mismo”, agregó David Wagner III, director de mercados y valores en Aptus Capital Advisors.

Rose y otros aseguran que el oro permite diversificar y equilibrar una cartera de inversiones, así como mitigar posibles riesgos futuros.

“La gente busca un refugio seguro… proteger su patrimonio. Y el oro cumple todos los requisitos”, indicó Rose. Agregó que las personas pueden ver valor en tener algo tangible y guardar los metales preciosos “en una caja de seguridad o en un plan de jubilación, incluso una cuenta individual de retiro… para salvaguardar lo que tienen mientras ven qué sucede en el mercado”.

Pero no todos están de acuerdo. Wagner asegura que el oro “es una de las peores cosas que se puedan poseer”. Una de las desventajas, dice, es que el oro no sirve de cobertura contra la inflación como dicen muchos, porque la inflación ha rebasado al metal precioso en las últimas décadas, y “existen maneras más eficientes para protegerse de la pérdida de capital”, como las inversiones basadas en derivados.

Por su parte, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos advirtió a la gente que tenga cuidado al invertir en oro. Los metales preciosos pueden ser demasiado volátiles, dijo la comisión, y los precios suben si la demanda sube, lo que significa que “cuando la ansiedad o inestabilidad económica es alta, quienes suelen obtener ganancias con los metales preciosos son los vendedores”.

Si usted opta por invertir en oro, de acuerdo con la comisión y otras partes, es importante que aprenda prácticas de comercio seguro y tenga cautela frente a posibles estafas y falsificaciones en el mercado.

El oro para entrega en diciembre bajó 6,70 dólares a 1.834,80 dólares la onza el miércoles.