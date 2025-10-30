Costo de mineras de cobre en Chile cae en primer semestre, revierte tendencia: Cochilco

SANTIAGO, 30 oct (Reuters) - El costo directo de producción de las grandes mineras de cobre en Chile bajó en el primer semestre, revirtiendo la tendencia alcista de años recientes, en medio de menores cargos de tratamiento y alza de precios de subproductos, reveló el jueves la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El indicador de cash cost en el mayor productor mundial del metal rojo retrocedió a US$1,767 por libra, desde los US$1,912 que registró en el primer semestre de 2024.

"Esta reducción se explica por factores de mercado favorables, como la caída de los TC/RC (costo de tratamiento y refinación), junto al aumento en los precios del oro y la plata, que revirtieron los efectos de los mayores costos por servicios, energía y remuneraciones", señaló el organismo en un informe.

Sin embargo, destacó que persiste la brecha estructural de costos entre grandes y pequeñas operaciones.

Cochilco dijo que el oro escaló un 39% y la plata lo hizo un 26%. El cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió un 15,4% en el período.

Para su estimación, el ente estatal mide 21 operaciones que representan un 94,4% de la producción de mina del país. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, Editado por Juana Casas)