Coudet: "No podemos perdonar ante el Barça, y perdonamos"

El entrenador del RC Celta, Eduardo Coudet, ha asegurado que su equipo ha pagado caro "perdonar" y no estar "acertado de cara a gol" este martes ante el FC Barcelona (3-1), y considera que la expulsión de Jaison Murillo ha hecho que afrontasen "otro partido".

"Perdonamos, y contra estos equipos no podemos perdonar", declaró de manera contundente en rueda de prensa. "En el descanso hablábamos de que no era un partido para ir perdiendo, tuvimos más 'chances' que ellos y no pudimos convertir, tuvimos más el balón que ellos. Arrancamos la segunda mitad de buena manera, llegó el tercero, pero con el 3-1 te metes otra vez en el partido desde el lado emocional. Después de la expulsión es otro partido", añadió.

En este sentido, el técnico argentino recalcó que el conjunto azulgrana apenas les generó ocasiones entre los tres palos. "No sé si han sido tanto errores nuestros, hemos pagado que los dos tiros a portería de ellos han sido gol; contabilicé cuatro, los tres goles y un tiro de Ansu Fati", manifestó.

También explicó que la expulsión del central colombiano Jeison Murillo trastocó sus planes cuando habían conseguido recortar distancias (3-1). "Me parece que hicimos un gran primer tiempo, manejamos mucho y mejor la pelota, generamos más ocasiones, pero no estuvimos acertados de cara a gol. Con diez fue otro partido, es más difícil, aunque tuvimos situaciones", expresó.

Además, el 'Chacho' alabó la actuación del portero del cuadro azulgrana este martes. "Ter Stegen es un fenómeno, ha tapado balones abajo que nos hubiesen hecho jugar otro partido", subrayó, antes de hablar de lo ocurrido con Ronald Araujo. "Te agarra un poco de desesperación. Lo tenía enfrente y vi cómo se desmayaba. Es desesperante, no sabíamos qué pasaba. Por suerte, está bien y ojalá no tenga ninguna consecuencia. Son momentos feos en los que te olvidas del partido y piensas en las personas", describió.

Por último, Coudet no quiso valorar los rumores que le sitúan en el banquillo de la selección de Chile. "Para cualquier entrenador es un orgullo que le nombren. Es una selección de fútbol importante. Tengo un compromiso acá y nada me va a desviar, quedan dos partidos de Liga y lo vamos a hacer de la mejor manera posible", concluyó.