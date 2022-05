Coudet y asaltar el Camp Nou: "Nos tocó ganar el año pasado y lo intentaremos nuevamente"

El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, aseguró que con la permanencia asegurada intentarán terminar LaLiga Santander de la mejor manera y ello pasa por ganar las tres jornadas restantes, incluida la visita de este martes a un FC Barcelona al que ganaron hace un año en el Camp Nou.

"Para mí, es un objetivo importante terminar de la mejor manera, lo más arriba posible, con la mayor cantidad de puntos. Apuntamos a eso, a sostener futbolísticamente lo que venimos mostrando y tratar de ganar. Es difícil ganar ahí, nos tocó el año pasado y lo intentaremos nuevamente", apeló en rueda de prensa.

Si la temporada anterior el Celta logró un 1-2 en el Camp Nou, esta temporada la primera vuelta dejó un 3-3 "loco" en Balaídos. Dos resultados que dan esperanza a los celtiñas. Eso sí, Coudet avisó de que el Barça actual es mejor que el de entonces.

"Vemos una versión mejorada pero llegaron Ferran, Adama, Aubameyang, Alves... Son jugadores importantes. Y ayudan cuando tienes bajas que también le han tocado a Xavi. Y hay jóvenes que harán que el Barça pueda mantener una idea de juego en el juego", auguró.

Ante este Barça, intentará poder aprovechar el poco balón del que dispongan. "Intentaremos tener el balón por momentos, pero aquí se dio un gran partido más allá de lo loco del resultado (3-3). Pero es otro entrenador, otros jugadores, y veremos cómo nos adaptamos al partido. Pero nos enfrentamos a un rival que nos va a meter en dificultades", avisó.

Y es que le gusta el estilo de Xavi y ver los partidos de su rival de este martes. "Me gusta ver a todos los equipos que juegan bien y el Barcelona juega muy bien. Es un equipo que me gusta, después cada entrenador tiene su idea y seguramente son diferentes, pero me gusta la idea de Xavi. Después, todos pensamos distinto o nos acomodamos de distinta manera al material que tenemos", reconoció.

En caso de victoria, avisó que no busca "logros personales". "Nuestra idea como grupo es tratar de sostener nuestra forma, hacerlo de la mejor manera en los partidos que queda y prepararnos para ganar. Vamos partido a partido, es nuestro objetivo. Si no, nos iríamos de vacaciones. Nos ha tocado ganar el otro día y queremos seguir ganando", se sinceró.

Reconoció que el equipo intenta ayudar a su capitán Iago Aspas a hacerse con el trofeo Zarra al mejor goleador español de LaLiga. "Intentamos ayudar a Iago a que tenga situaciones en todos los partidos. El equipo es algo que creo que viene logrando, viene generando situaciones para que él pueda convertir", manifestó.

En cuanto al posible interés del Barça por su defensa Javi Galán, aseguró que no le pilla por sorpresa. "Es el jugador y la persona que fuimos a buscar, con su profesionalismo. Se dio todo lo que creíamos que podía suceder en el tiempo, que era potenciar sus características. Nos está dando su mejor versión. No me sorprende que se le nombre para el Barcelona, está en un nivel más que bueno", apuntó.