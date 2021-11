Courtois: "No me sorprende lo de 'The Best', no estoy nominado por algo que dije hace un mes"

"No podemos matar a Hazard, no es un jugador cualquiera"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha asegurado que no le "sorprende" su ausencia de entre los nominados a mejor portero de los premios 'The Best' y considera que sus declaraciones en contra de la acumulación de partidos en los calendarios internacionales pueden haberle costado la nominación, además de pedir que no se 'mate' a Eden Hazard porque "no es cualquiera" y de asegurar que deben demostrar al Sheriff este miércoles que "no van a tener opción" en su enfrentamiento en la Liga de Campeones.

"Para mí los trofeos colectivos son más importantes que los premios individuales. Prefiero estar en la 'Champions' y LaLiga antes que ganar premios individuales. Lo de 'The Best' no me sorprende tanto por lo que ha pasado hace un mes, por unos comentarios míos. Quizás sea por eso. Yo sé lo que valgo y lo que estoy haciendo para ayudar al club. Tengo el reconocimiento del club y de los jugadores, y eso es lo más importante", declaró en rueda de prensa.

En octubre, tras la disputa del duelo por el tercer puesto de la Liga de Naciones entre Bélgica e Italia, el guardameta blanco aseguró que UEFA y FIFA solo se preocupan "por el dinero de sus bolsillos. "Este partido por el tercer puesto es solo un partido por dinero y tenemos que ser honestos. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra", aseguró entonces. "He comentado lo que yo opino. No sé quién decide. Hay grandes porteros ahí y ganará el mejor", añadió este martes.

En otro orden de cosas, defendió el trabajo de su compatriota Eden Hazard en el equipo y se mostró convencido de que volverá a ser el de antes. "La última semana no entrenó mucho porque estaba enfermo. Conozco a Eden desde hace muchos años y su sueño siempre fue jugar en el Real Madrid y, por eso me da pena que no hayan salido las cosas como quiere. Lo veo entrenando con muchas ganas, no lo veo entrenando como un chico con la cabeza baja. No es fácil, cuando no has jugado mucho en los dos últimos años, volver a tu nivel", manifestó.

"Estoy seguro de que él todavía va a aportar mucho a este equipo. No podemos olvidar la calidad que tiene Eden. En toda su carrera ha demostrado que es de los mejores jugadores del mundo. Ese talento y esa calidad no se van tan fácil y estoy seguro de que volverá a encontrarse con ese nivel. No podemos matarle y pensar que es un jugador cualquiera, porque no lo es", continuó.

Sobre el duelo de este miércoles, Courtois resaltó oque tienen un enfrenamiento "difícil". "Es un equipo que defiende bien y a la contra es peligroso, en casa pasó eso. Trataremos de hacer un buen partido mañana, ganarlo y clasificarnos para la siguiente fase", señaló.

"Jugamos un partido importante. Hoy en día en el fútbol no hay partidos fáciles, eso ya no existe. Sabíamos que era un equipo que defendía bien, que tenía velocidad en la contra y jugadores con calidad. En ese partido nos faltó meter el gol; ellos en una contra y en el último minuto con un golazo, ganaron, puede pasar. Tendremos que estar muy concentrados mañana, ser muy agresivos y enseñarles que estamos aquí para ganar y que ellos no van a tener opción. Sabemos que tenemos que ganar", prosiguió.

Por último, restó importancia al hecho de no haber logrado mantener la portería a cero en los últimos partidos. "En algunos partidos tuvimos un poco de mala suerte al encajar goles. Contra el Granada es un balón desviado, contra el Elche igual... Creo que estamos defendiendo bien como equipo. Encajamos en los últimos minutos por descuidos, pero en general dominamos los partidos y defendemos bien. Prefiero ganar 0-4, pero si metemos goles significa que estamos jugando bien y creamos peligro", finalizó.