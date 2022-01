Courtois: "Tenemos mucha hambre después de no ganar ningún trofeo el año pasado"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha asegurado que el equipo tiene "mucha hambre" de títulos después de no ganar "ninguno el año pasado, algo que pueden corregir este domingo en la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club, y ha recalcado que el conjunto blanco no juega "solo al contragolpe", sino que hace "de todo".

"No creo que seamos un equipo que juegue al contragolpe, somos un equipo que hace de todo. Cuando se nos pide tener posesión, lo hacemos; cuando se nos pide defender más, también. Muchas veces depende del partido y del rival. Somos un equipo que juega mucho desde atrás, y hay partidos como el del otro día, en el que vas ganando y defiendes un poco más", declaró en rueda de prensa.

Además, aseguró que "si tienes calidad arriba con jugadores muy rápidos como Vini, Rodrygo, Asensio o Karim es normal que al contragolpe puedas hacer daño". "Cada equipo juega su lado fuerte y nosotros sabemos hacer de todo. Podemos atacar cuando tenemos que atacar y defender cuando toca defender", indicó.

Sobre el duelo, destacó su importancia y la posibilidad de lograr un nuevo título. "Es otra final, tenemos muchos jugadores que han jugado muchas y esa experiencia nos ayuda a ganar ese partido. Nos enfrentamos a un equipo que el año pasado jugó tres finales y va a ser difícil. Con la mentalidad que tenemos, esperamos ganar", apuntó.

En este sentido, recalcó la necesidad de estar atentos a pelota parada. "El balón parado es algo fundamental en el fútbol hoy en día. Puedes tener un córner o una falta de la nada y meter gol. Este año hemos cambiado un poco la manera de posicionarnos en córners y faltas y nos tenemos que adaptar cada día. Hay otros equipos que lo hacen muy bien. En el partido de casa sufrimos algún balón parado de ellos, pero en San Mamés defendimos muy bien. Sabemos que mañana tenemos que estar muy concentramos y muy fuertes defensivamente para no encajar", insistió.

El guardameta belga bromeó además con la casualidad de que el calendario les haya emparejado con el Athletic Club tres veces en un mes. "Parece un poco la NBA, nos enfrentamos muchas veces. Sabes un poco cómo juegan, pero cada partido es diferente y mañana puede ser un partido muy diferente a los dos que hemos jugado contra ellos", expuso.

También coincidió con Carlo Ancelotti en la idea de que no hace falta motivar al grupo antes de una final. "Sabemos que mañana antes del partido el míster nos va a motivar mucho en la charla en el estadio. Todo el mundo sabe que jugamos una final, queremos ganarla y no hace falta motivarnos. Sabemos que nos jugamos un trofeo, el año pasado no pudimos ganar ninguno y tenemos mucha hambre de ganar. El entrenador tiene que ser alguien que dirija bien a su equipo y que te motive para ganar, y es lo que hace el míster", expresó.

Sobre Vinícius, reconoció que desde el primer día que llegó a hoy "obviamente ha mejorado". "Es un chico joven, un talento, y va mejorando con confianza, solo necesitaba encontrar el gol y estar libre mentalmente. Quizás hablar con Karim... Es un talento y este año está enchufando. Nos ayuda mucho y todo el equipo está encantado con él", manifestó.

Respecto a su compatriota Eden Hazard, aseguró que "sigue trabajando y entrenando bien", a pesar de que en semifinales no contó con la confianza del técnico madridista. "Son decisiones del míster que no son fáciles, Vini ocupa un lado y hay muchos jugadores para el otro puesto. Eden demostró a final de año que está ahí, que es uno más del equipo y quiere ayudar a ganar. Si mañana le toca jugar, dará el 100%", aventuró.

En otro orden de cosas, no quiso confesar con qué pareja de centrales se ha sentido más cómodo, si con Sergio Ramos-Raphaël Varane o Éder Militao-David Alaba. "Estoy a gusto con los cuatro. Rapha y Sergio son leyendas del Real Madrid, han ganado todo y son unos cracks. Ahora no están con nosotros y tenemos una gran pareja, jueguen Mili, Nacho, Alaba... Este año seguimos esa línea de encajar poco y defender bien y esto a gusto. Se demuestra en el campo", subrayó.

Por último, Courtois agradeció el elogio del portero del Athletic Club Unai Simón, que aseguró que no se valoraba lo suficiente a Courtois. "Cuando vi sus palabras el mes pasado, me puso contento que alguien que sabe de la portería dijese eso. En el club y en la afición sé que me valoran mucho y la labor que hago para ayudar a ganar al equipo, quizás fuera menos. Es bonito que diga eso, es un gran portero. Mañana va a ser también un duelo de porteros", expresó.

"El partido que me cambió más fue el del Galatasaray fuera, ganamos 0-1 e hice varias paradas buenas en la primera parte. Luego tuve una racha muy buena. Ganar un título con un partidazo y la portería a cero y parar un penalti en la tanda siempre es más llamativo, pero el año pasado jugué también una gran temporada sin ganar títulos. Eso hace que la gente se olvide un poco de tu temporada. Este año espero seguir en esa línea pero con trofeos a final", finalizó.