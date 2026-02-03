Coventry advierte sobre cambios "incómodos" en los programas olímpicos

MILÁN (AP) — El programa olímpico de deportes afronta cambios ineludibles y serán incómodo para algunos, advirtió el martes la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

En un discurso antes de sus primeros Juegos Olímpicos como la primera líder femenina en sus 130 años de historia, Coventry detalló un tema definitorio de su presidencia.

Coventry puso en marcha en junio pasado una revisión de más de 450 eventos de medallas organizados por más de 40 federaciones deportivas en los Juegos de Verano e Invierno.

"Tenemos que ser honestos sobre lo que funciona y, a veces, más importante, lo que no", expresó en la reunión anual del Comité Olímpico Internacional antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el viernes.

"Significa que tenemos que mirar nuestros deportes, disciplinas y eventos con una nueva visión para asegurarnos de que estamos evolucionando con nuestros tiempos", manifestó Coventry. “Enfrentaremos decisiones y conversaciones difíciles, eso es parte del cambio”.

“Se que estas discusiones pueden ser, y potencialmente serán, incómodas, pero son esenciales si queremos mantener los Juegos fuertes para las generaciones futuras”, añadió.

Los Juegos de Verano han buscado atraer audiencias juveniles al agregar deportes urbanos como el skateboarding y el baloncesto 3x3 en la última década. El breakdance debutó en París hace 18 meses.

"Tenemos que asegurarnos de que los Juegos sigan siendo inspiradores para los jóvenes en todas partes", dijo la dos veces campeona olímpica de natación. "Que reflejen sus valores, su sentido de autenticidad y su búsqueda de algo genuino".

Sus palabras sugiriendo la necesidad de "un equilibrio entre tradición e innovación" podrían dejar a deportes con un siglo de historia olímpica, como el pentatlón moderno, luchando por su futuro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Sí, París fue un gran éxito, pero este momento ya es parte del pasado", afirmó. “Sería peligroso descansar en nuestros laureles”.

Los resultados de la revisión del programa olímpico, parte de una agenda "Aptos para el Futuro" establecida por Coventry, se anunciarán más adelante este año.

Más deportes, menos política

Otro tema de la presidencia emergente de Coventry es un enfoque renovado en los deportes, menos en involucrarse en política, aunque su trabajo anterior fue como ministra de deportes en el gobierno de Zimbabue.

El predecesor de Coventry, Thomas Bach, quien se sentó a su lado el martes, disfrutaba del compromiso político que el trabajo puede ofrecer y alineó estrechamente al COI con las Naciones Unidas y sus agencias. Los niveles de personal del COI y los proyectos burocráticos aumentaron constantemente durante la gestión de 12 años de Bach.

El propio discurso principal de Bach en vísperas de los Juegos de Verano de París fue una defensa del orden mundial multilateral que estaba bajo ataque entonces y lo está aún más ahora.

"Somos una organización deportiva", reiteró Coventry el martes, llamando al deporte la prioridad central del COI. "Entendemos la política y sabemos que no operamos en un vacío. Pero nuestro juego es el deporte".

La primera reunión de Coventry con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es esperada con entusiasmo en los círculos olímpicos a medida que se acercan los Juegos de Verano de Los Ángeles.

Valores olímpicos de diversidad e inclusión

Coventry ha prometido consistentemente defender y proteger "los valores olímpicos", que incluyen la diversidad y la inclusión.

"Esa diversidad es una de nuestras mayores fortalezas", dijo a más de 100 miembros del COI, elogiando la amplitud y profundidad de las experiencias que aportan al trabajo olímpico. "Qué grupo tan extraordinario somos todos".

Coventry señaló que el COI "continuará apoyando" sus proyectos en salud, inclusión y educación.

"Eso es lo que el mundo necesita de nosotros", señaló. "Cuando actuamos con empatía y propósito, no hay desafío que no podamos enfrentar. Este es el espíritu olímpico que nos define".

