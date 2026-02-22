Coventry ha dejado que "los Juegos hagan su magia", estima exejecutivo del COI

Kirsty Coventry cierra con éxito este domingo sus primeros Juegos Olímpicos como presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) porque dejó que "los Juegos hicieran su magia", dijo a la AFP Terrence Burns, exdirectivo de marketing de la instancia

Coventry, que hace un año se convirtió en la primera mujer elegida para el puesto más importante del deporte, ha sabido cuál era su papel, según Burns: lo mejor que puede hacer un presidente del COI en los Juegos es minimizar su exposición, de modo que el mundo se centre en los atletas

"Los buenos no hacen que todo gire en torno a ellos, y creo que la presidenta Coventry ha sido estupenda dejando que los Juegos hagan su magia", añadió

- Toque humano -

La única vez que la zimbabuense de 42 años acaparó los focos fue cuando intentó en vano convencer al ucraniano Vladislav Heraskevich de que no llevara un casco adornado con imágenes de deportistas fallecidos en la guerra en Ucrania en las pruebas de skeleton

El atleta usó ese casco en los entrenamientos, pero no se le permitió en competición porque la Carta Olímpica prohíbe ahí los gestos políticos

Pese a la intervención personal de la doble campeona olímpica de natación, Heraskevich se negó a renunciar al casco y fue descalificado

"Fue una excelente decisión por parte de Coventry hablar con el deportista cara a cara, lo que demostró una empatía genuina", declaró Payne a la AFP

Tras no convencerle, Coventry llegó incluso a emocionarse: "Estaba sinceramente emocionada, entendía lo que significa para un deportista que le quiten el derecho a competir"

"Esta era una línea roja que, si el COI hubiera cedido, quizá habría evitado hoy una reacción negativa en términos de imagen pública, pero habría despertado un avispero para el futuro", insistió el que fuera uno de los hombres fuertes del COI durante el mandato del español Juan Antonio Samarach padre

Otro exresponsable del COI, Michael Payne, añadió que Coventry puede sentirse satisfecha, ya que su prioridad era "lograr unos grandes Juegos en Milán-Cortina" y "todo salió realmente bien"

No obstante, Payne, que en casi dos décadas reformó la marca y las finanzas del COI gracias a los patrocinios, advirtió: "Que eso no te lleve a una falsa sensación de seguridad, porque todavía hay grandes desafíos por delante"

Según Payne, el movimiento olímpico se enfrentará en los próximos años a dos grandes desafíos: la instrumentalización del deporte y la caída de los patrocinios

- Politización y finanzas, los desafíos -

"Durante un período de 30 años, el deporte tuvo un recorrido bastante cómodo y luego, en los últimos años, el deporte quedó atrapado en primera línea de los asuntos políticos del momento", dijo este irlandés de 67 años, que apunta especialmente a Los Ángeles 2028, organizados bajo la presidencia de Donald Trump

El segundo desafío es financiero. Según informes, los ingresos del Programa de Patrocinio Olímpico (TOP), que concede derechos de marketing exclusivos y globales sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y sobre los equipos olímpicos de todo el mundo a un selecto grupo de Socios Olímpicos Mundiales, han caído

"Lo importante a la hora de vender patrocinios, o cualquier cosa en realidad, es que los compradores solo compran lo que necesitan, que no siempre coincide necesariamente con lo que el vendedor está ofreciendo", dice Payne

El experto asegura que la clave para no perder patrocinios es "escuchar y adaptarse a las necesidades del mercado moderno"

Estos dos expertos coinciden al mostrarse optimistas sobre el futuro de los Juegos, aunque reservas

"Los Juegos y la marca olímpica gozan de buena salud, pero la creciente instrumentalización política del deporte y el cambiante contexto empresarial —el marketing, la forma en que los aficionados consumen— exigirán un liderazgo visionario y las capacidades necesarias para impulsar el Movimiento y gestionar los desafíos, especialmente los políticos", resumió Payne