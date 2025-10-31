Coventry, sobre Dakar 2026: "Estos Juegos abrirán puertas de oportunidad en todo nuestro continente y más allá"

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, ha dicho este viernes que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 "representan muchísimo para África" porque "abrirán puertas de oportunidad en todo nuestro continente y más allá".

Junto a Bassirou Diomaye Faye, presidente de Senegal; Humphrey Kayange, presidente de la Comisión de Coordinación del COI para Dakar 2026; y Mamadou D. Ndiaye, presidente del Comité Organizador de Dakar 2026 y del Comité Olímpico Senegalés (CNOSS), Coventry acudió al Grand Théâtre de Dakar para conmemorar el año que falta para los JJ.OO.

Durante las celebraciones, se presentó a Ayo como su mascota oficial. "Es un león joven que simboliza la alegría y la energía de la juventud senegalesa. Su nombre significa 'alegría' en yoruba, una lengua ampliamente hablada en África Occidental, y refleja el espíritu de celebración y unidad propio de los Juegos", informó el COI en una nota.

"Ayo luce un sombrero tradicional 'fulani tingandé', que representa la sabiduría, la dignidad y la conexión con la vida rural. Ayo representa los valores de Dakar 2026 y destaca el patrimonio cultural de Senegal como país anfitrión", apostilló el mismo comunicado de prensa.

Luego Coventry elogió la elección de Ayo. "Transmite un poderoso mensaje de alegría y rompe muchas barreras, un verdadero símbolo de la juventud y el dinamismo de nuestro continente. Cada día se abren nuevas oportunidades para la juventud senegalesa y estos Juegos lo hacen posible. Tengo muchas ganas de volver aquí dentro de un año para celebrarlo juntos", dijo en su discurso la máxima responsable del COI.

La mascota fue elegida mediante un concurso nacional convocado por el Comité Organizador de Dakar 2026 en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional.

"Abierto a estudiantes de secundaria y bachillerato, el concurso recibió más de 500 candidaturas de las 16 inspecciones académicas de Senegal", precisó el COI en su texto de prensa.

"La iniciativa tenía como objetivo fomentar la creatividad entre los jóvenes y fortalecer su vínculo con los JJ.OO., en vísperas del primer evento olímpico que se celebrará en suelo africano", añadió la nota en el contexto de unas celebraciones que seguirán del 4 al 9 de noviembre con la cuarta y última edición del festival 'Dakar en Jeux'.

Convertido en elemento clave del programa de participación de Dakar 2026, ese festival anual se celebrará en la propia Dakar, Diamniadio y Saly reuniendo "a las comunidades locales a través del deporte, la música y las artes visuales, al tiempo que seguirá promoviendo los valores olímpicos entre los jóvenes de Senegal", según concluyó el COI.