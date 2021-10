COVID-19: los marcadores de hipercitocinemia y coagulopatías se controlan con variantes de Nichi Glucan; primer informe de este tipo en un estudio clínico

Tokio--(business wire)--oct. 12, 2021--

La hipercitocinemia y las coagulopatías, las principales complicaciones potencialmente mortales de la COVID-19, cuyos biomarcadores son la interleucina 6 y el dímero D, se controlaron con el consumo de dos variantes de suplementos alimenticios Nichi Glucan de Japón en un estudio preliminar. Los parámetros inmunitarios, como los índices de neutrófilo/linfocito (neutrophil to lymphocite ratio, NLR ), linfocito / proteína C reactiva (lymphocyte to c-reactive protein, LCR ) y leucocito / proteína C reactiva (leucocyte to c-reactive protein, LeCR ), fueron más ventajosos, junto con los niveles de CD4 y CD8, entre aquellos que consumieron Nichi Glucan que entre los que no lo consumieron, según lo publicado en Biomedicine and Pharmacotherapy, una revista con comité de expertos ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221010271 ).

Nichi Glucan and Nichi Glucan REFIX Beta 1,3-1,6 glucans, produced by AFO-202 and N-163 strains of Black Yeast Aureobasidium Pullulans are unique from other Beta glucans, being produced as an exo-polysaccharide with higher purity and unique structure, which are considered as reasons for their multiple benefits to human health, including the one reported in this clinical study in Covid-19 patients. (Graphic: Business Wire)

La infección de covid-19 por el virus SARS-COV-2 desemboca en varias complicaciones, y aquellos que murieron por la enfermedad desarrollaron hipercitocinemia debido a una sobrerreacción del sistema inmunitario que se debería manejar mediante inmunomodulación. Según el Dr. Raghavan, el primer autor de la publicación, el Nichi Glucan producido por la cepa AFO-202 de la levadura negra Aureobasidium Pullulans refuerza el sistema inmunitario, mientras que Nichi Glucan REFIX, producido por la cepa N-163, modula eficientemente la inmunidad, lo que evita la catástrofe. La combinación de ambos ha producido este resultado alentador y nuestras interpretaciones se basan en el estudio mencionado, además de estudios clínicos y preclínicos en voluntarios sanos, añadió ( https://doi.org/10.1101/2021.08.05.21261640 ).

Criterios como el NLR, LCR y LeCR han cobrado importancia recientemente en la evaluación de la gravedad de la covid-19, y hemos documentado que estos han sido ventajosos con el consumo de Nichi Glucan en personas saludables, además de a nivel preclínico ( https://www.researchsquare.com/article/rs-771315/v1 ). Tras demostrarse su control equilibrado del sistema inmunitario y con el potencial de los β-glucanos de actuar mediante las microglías del cerebro (Journal of the neurological sciences; https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(21)00248-3/fulltext ), las variantes de Nichi Glucan, con un historial de seguridad de más de dos décadas, pueden ayudar a manejar también la covid-19 persistente, concluye el estudio.

En la década de 1980, inspirándose en la evolución, el Prof. Noboru Fujii comenzó a explorar este hongo poliextremófilo con dotes naturales. El equipo de I+D cree que la simbiosis de este producto prebiótico, ubicado entre el reino animal y vegetal en el árbol universal de la vida, con el microbioma intestinal puede desenlazar los mecanismos que gobiernan sus múltiples efectos beneficiosos para la salud humana.

GN Corporation, que es propietaria de los derechos exclusivos de distribución mundial de Nichi Glucan, lleva adelante complejas investigaciones para sacar a la luz los potenciales ocultos de varias cepas de este producto de la levadura negra y proyectan realizar estudios más grandes.

