Covid, corrupción, la pista de bobsleigh: los obstáculos hasta Milán Cortina

La pandemia del covid-19, un escándalo de corrupción o un culebrón interminable sobre la pista de bobsleigh: los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 han tenido que superar desde el inicio una carrera de obstáculos.

. 29 marzo 2018

El Comité Olímpico Italiano (CONI) envía al Comité Olímpico Internacional (COI) su carta de intención de presentarse como candidato a organizar los Juegos de Invierno de 2026, con una candidatura sustentada en Milán y Turín, esa última sede olímpica en 2006.

. 18 septiembre 2018

Debido a las rivalidades, principalmente políticas, entre Milán (Lombardía) y Turín (Piamonte), el CONI revisa su proyecto de acuerdo con el gobierno italiano: Turín sale del mismo y se ve reemplazado por Cortina d'Ampezzo (Véneto).

. 29 junio 2019

Milán y Cortina d'Ampezzo son designadas por el COI como anfitrionas de la vigesimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, superando por 47 votos a 34 a su competidora sueca, formada por Estocolmo y Are.

Italia consigue así sus cuartos Juegos Olímpicos, después de los de invierno en Cortina d'Ampezzo (1956) y Turín (2006), y los de verano en Roma (1960).

. 9 diciembre 2019

Se crea formalmente la Fondazione Milano-Cortina 2026 para la organización del evento. Su dirección general se confía al empresario Vincenzo Novari, expresidente del operador de telefonía móvil Tre Italia.

. 22 noviembre 2021

El covid-19 supuso un enorme contratiempo desde los primeros meses de 2020. Italia fue uno de los primeros países del mundo en verse afectados y en confinarse.

Después de un largo paréntesis por la pandemia, en la que se detuvieron los proyectos, la empresa responsable de las obras olímpica (Simico) es creada por un decreto estatal.

Recibe como misión supervisar la construcción y la renovación de 44 sedes de competición, de las Villas Olímpicas y de 50 infraestructuras ferroviarias y de carreras, con un presupuesto total anunciado de 3.400 millones de euros (unos 4.000 millones de dólares).

. Julio 2022

Vincenzo Novari abandona el puesto sin hacer mucho ruido. El empresario es investigado por corrupción y asociación ilícita en el caso de la atribución del contrato de los servicios informáticos para los Juegos. Novari y otro dirigente del Comité de Organización, que dimitió, fueron acusados de haber favorecido a la empresa Vetrya a cambio de sobornos para ambos y de un coche para uno de ellos.

. 16 agosto 2022

Se abre la licitación para la renovación de la obsoleta pista de bobsleigh y luge de Cortina d'Ampezzo, utilizada en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956, pero cerrada desde 2008. No se presenta ningún candidato.

. 8 noviembre 2022

Andrea Varnier es nombrado como nuevo máximo dirigente de los Juegos Olímpicos de 2026. Apuesta del nuevo ministro de Deportes del gobierno de Giorgia Meloni, recién elegida, Varnier participó en el pasado en la organización de grandes eventos deportivos como los Juegos de Invierno de Turín 2006 y los de Verano de Rio 2016, así como la Eurocopa de fútbol de Polonia y Ucrania en 2012, como supervisor de las ceremonias de apertura y clausura.

. 16 octubre 2023

El presidente del COI y de la Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malago, anuncia durante la 141ª sesión del COI en Bombay (India) que el proyecto de construcción o renovación de la pista de Cortina queda descartado y que las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton tendrán lugar en una pista ya existente fuera de Italia, una medida inédita en los Juegos Olímpicos de Invierno.

. 6 diciembre 2023

"Los Juegos Olímpicos de Milán Cortina deben ser unos Juegos Olímpicos italianos, la pista de bob (bobsleigh) debe estar en Cortina": Matteo Salvini, viceprimer ministro, ministro de Transportes y figura destacada de la extrema derecha en el gobierno italiano, vuelve a poner encima de la mesa el proyecto de construir una pista en Cortina d'Ampezzo.

. 30 de enero 2024

La construcción de una nueva pista se convierte en la opción prioritaria de los organizadores. El grupo italiano Pizzarotti, el único que se presentó a la licitación que se había abierto a finales de diciembre, inicia unas obras con marzo 2025 como fecha prevista de entrega. El COI reitera su oposición a esta decisión.

. 28 de marzo 2025

Poco más de una semana después de que la zimbabuense Kirsty Coventry fuera elegida nueva presidenta del COI y tres días después de su inauguración, la pista de bobsleigh de Cortina recibe el visto bueno de las Federaciones Internacionales de Bobsleigh y de Luge para su prehomologación. Faltan detalles y ajustes, que se irán realizando en el resto del año.

. 16 de diciembre 2025

El Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de 2026 admite a la AFP que hay un "problema técnico" en la producción de nieve artificial en la sede de Livigno, donde tendrá lugar el snowboard y el esquí acrobático. En ese mes, en varias ocasiones, desde la Federación Internacional de Esquí se critican los retrasos "inexplicables" en las sedes de competición. El 22 de diciembre, los organizadores dan por solucionado el problema de la generación de nieve artificial en Livigno, que atribuyen a la rotura de una tubería.

. 27 de enero 2026

La política internacional salpica también a los Juegos con una enorme controversia en Italia, manifestaciones incluidas, al saberse que agentes de la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) estarán desplegados en Italia con motivo de los Juegos Olímpicos. Las autoridades italianas insisten en que estos agentes notendrán ningún "rol operativo". En vísperas de los Juegos Olímpicos, Coventry lamenta que este tipo de cuestionen "desvíen la atención" de los asuntos deportivos.