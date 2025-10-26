LA NACION

Coward encesta seis triples y anota 27 puntos en victoria de Grizzlies 128-103 sobre Pacers

MEMPHIS, Tennessee, EE. UU. (AP) — El novato Cedric Coward anotó 22 de sus 27 puntos en la segunda mitad, y los Grizzlies de Memphis consiguieron el sábado por la noche una victoria de 128-103 sobre los Pacers de Indiana.

Ja Morant terminó con 19 puntos y Jaren Jackson Jr. anotó 17. Coward, la selección número 11 del draft de Washington State, acertó los seis intentos de tres puntos y terminó nueve de 13 en general. Ha alcanzado cifras de dos dígitos en los tres juegos.

Bennedict Mathurin lideró a Indiana con 26 puntos, acertando ocho de 12 desde la duela antes de salir con dolor en el pie derecho. Aaron Nesmith agregó 15 puntos, mientras que Obi Toppin y Pascal Siakam anotaron 13 cada uno, ya que los Pacers cayeron a 0-2.

Los Grizzlies venían de una vergonzosa derrota de 146-114 ante el Heat de Miami el viernes por la noche, donde estuvieron detrás por 45 puntos.

Después de una racha de 17-2 en el segundo cuarto, Memphis lideraba 60-52 al medio tiempo. Ambos equipos estaban lanzando menos del 45% desde la duela.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

