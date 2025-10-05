Cowboys dominan 37-22 a Jets con cuatro pases de TD de Prescott y dos series de 90 yardas

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Dak Prescott lanzó dos de sus cuatro pases de touchdown a Jake Ferguson, Dallas anotó en dos series de 90 yardas en el segundo cuarto con una línea ofensiva improvisada que carecía de cuatro titulares y los Cowboys superaron el domingo 37-22 a los Jets de Nueva York, que siguen sin ganar.

Javonte Williams corrió para 135 yardas y un touchdown y también atrapó un pase de TD, George Pickens también tuvo una recepción de TD y los Cowboys (2-2-1) se recuperaron de un decepcionante empate 40-40 contra Green Bay la semana pasada.

Prescott completó 18 de 29 para 237 yardas detrás de una línea que tenía al guardia izquierdo Tyler Smith (rodilla), al tackle izquierdo Tyler Guyton (conmoción cerebral), al guardia derecho Tyler Booker (tobillo) y al centro Cooper Beebe (pie) fuera. El tackle derecho Terence Steele fue el único titular regular jugando.

La victoria de los Cowboys le dio al entrenador Brian Schottenheimer una victoria sobre el equipo para el cual fue el coordinador ofensivo de 2006 a 2011. También mantuvo a los Jets (0-5) sin victorias bajo el mando de Aaron Glenn, quien es el primer entrenador en la historia de la franquicia en comenzar su mandato con cinco derrotas. Es el cuarto inicio 0-5 de Nueva York y el primero desde que comenzaron 0-13 en 2020 bajo el mando de Adam Gase.

Los Jets también se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en comenzar 0-5 y no tener recuperaciones de balón en defensa, según ESPN Research.

___

