Cowboys lucen perdidos sin Micah Parsons y ahora deben enfrentarlo

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Con la llegada de Micah Parsons a la ciudad, los Cowboys de Dallas ya están cerca del fondo de la NFL en capturas.

Dallas es uno de los seis equipos sin múltiples balones recuperados luego de tres semanas de la temporada.

Los Cowboys (1-2) sabían que debilitaron significativamente su defensiva cuando intercambiaron a su estrella cazamariscales a Green Bay una semana antes de la temporada. Probablemente no imaginaron que serían tan malos.

"Hay demasiadas jugadas grandes y lo sabemos. Lo abordamos", dijo el entrenador de primer año Brian Schottenheimer después de una derrota por 31-14 en Chicago, con una visita de los Packers (2-1) en el horizonte el domingo. "Voy a ser honesto con ellos, y lo fui. Dije: 'Oigan, tenemos que dejar de permitir jugadas grandes, explosivas, y tenemos que proteger el balón'".

Gracias al gol de campo de 64 yardas de Brandon Aubrey al final del tiempo reglamentario en una victoria de 40-37 en tiempo extra contra los Giants en la Semana dos, los Cowboys no están sin victorias, ni detrás de Nueva York en el fondo de la NFC Este.

Será difícil mantenerse fuera del sótano si la defensiva no resuelve los problemas de cobertura que han llevado a 15 jugadas de 20 yardas o más, la segunda mayor cantidad en la liga.

Caleb Williams, en su segunda temporada, fue el beneficiario una semana después de que el veterano de 14 años Russell Wilson se quedara a solo dos de su récord personal en yardas por pase. Williams tuvo pases de touchdown de 65 y 35 yardas junto con pases completos de 41 y 31 yardas para preparar otras dos anotaciones.

Williams no fue capturado una semana después de que Wilson estuviera lo suficientemente cómodo en la bolsa de protección para completar siete pases de al menos 20 yardas. Las cuatro capturas de Dallas están empatadas como la quinta peor marca en la NFL.

Con Parsons atrayendo tanta atención en las últimas temporadas, otros cazamariscales de Dallas estaban libres para aprovechar y hacer jugadas de impacto. Sin él, nadie se destaca tratando de incomodar a los quarterback rivales.

"Pensé que presionamos a (Williams). Simplemente no pudimos capturarlo", dijo Schottenheimer. "Tenemos que echarle un vistazo. Estamos a tres juegos de esta pelea de 17 rondas y tenemos un buen oponente esta semana. Es por lo que nos pagan, hacer correcciones y lograr que estos muchachos jueguen mejor y con más confianza".

Lo que está funcionando

Javonte Williams ha tenido un gran comienzo como corredor principal. Tuvo 76 yardas en 10 acarreos contra los Bears después de convertirse en solo el tercer jugador en la historia de la franquicia con tres touchdowns por tierra en los primeros dos juegos.

Lo que necesita ayuda

La torcedura de tobillo izquierdo del receptor estrella CeeDee Lamb después de recibir un balón como corredor podría ser un gran revés para el quarterback Dak Prescott y el juego aéreo.

KaVontae Turpin, Jalen Tolbert y Ryan Flournoy tuvieron cada uno una atrapada notable contra Chicago.

Lesiones

El esguince de tobillo de Lamb es la mayor preocupación para los Cowboys. El problema de tobillo del DT Kenny Clark no está muy atrás, sin embargo. El novato RG Tyler Booker jugó todo el juego, pero podría dirigirse a la reserva de lesionados junto con Lamb, también debido a un esguince de tobillo alto.

Número clave

2020: esa es la última vez que los Cowboys tuvieron una defensiva históricamente mala. Una temporada perdedora (6-10) incluyó a un entrenador de primer año (Mike McCarthy) trayendo a un coordinador defensivo que solía ser entrenador en jefe (Mike Nolan). Esta vez, el exentrenador en jefe que dirige la defensiva es Matt Eberflus, quien fue despedido por los Bears el año pasado. El esquema y el personal no han sido una buena combinación hasta ahora, al igual que no lo fueron hace cinco años.

