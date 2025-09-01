Cowboys recompensan a DaRon Bland con extensión de contrato por cuatro años y US$92 millones

FRISCO, Texas, EE. UU. (AP) — DaRon Bland floreció de ser un recluta de secundaria altamente ignorado a convertirse en un esquinero de la NFL que establece récords, sin decir mucho en el proceso.

Ahora, los Cowboys de Dallas le dieron un contrato que puede decirlo todo.

Bland firmó una extensión de cuatro años por US$92 millones el domingo, cuatro días antes del inicio de la temporada de la NFL contra el campeón defensor y rival de Este de la NFC, Filadelfia.

El jugador de 26 años, que estableció un récord de la liga con cinco intercepciones devueltas para touchdowns en 2023, recibirá 50 millones en dinero garantizado, dijeron dos personas a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no divulgó los términos del contrato.

El valor promedio anual de 23 millones en el nuevo acuerdo es el sexto mejor para los esquineros. Bland, una selección de quinta ronda de Fresno State en 2022, está entrando en el último año de su contrato de novato.

"No es el tipo más hablador, pero lidera con sus acciones, lidera con su enfoque. Uno de los chicos más sencillos, si estás tratando de averiguar, '¿Qué debería hacer aquí?', mira hacia arriba y ve lo que está haciendo DB. Te garantizo que te llevará en la dirección correcta", indicó el quarterback estrella Dak Prescott.

Bland asistió a Sacramento State porque básicamente no fue reclutado al salir de la secundaria en California. Fue lo suficientemente bueno como para tener una oportunidad en Fresno State, lo que lo llevó a los Cowboys.

Es seguro decir que hace tres años estaba pensando más en formar parte del equipo en Dallas que en obtener uno de los contratos más caros en su posición.

"Diría que solo ser paciente y aprender a crecer. Tener la mentalidad de que donde estaba en ese momento no era donde iba a estar al final. Seguir avanzando cada día", reflexionó Bland sobre su viaje.

Bland anticipó las nueve intercepciones que lideraron la NFL en su temporada de All-Pro hace dos años al liderar a los Cowboys con cinco intercepciones como novato. No tuvo ninguna la temporada pasada después de perderse los primeros 10 juegos por una fractura por estrés en su pie. La lesión llevó a una cirugía al final de la pretemporada.

"Estoy tan feliz por él, solo por la forma en que ha trabajado y apareció en escena hace un par de años, llegó y tuvo impacto inmediato como novato. Es un joven tan humilde. No dice mucho, pero, hombre, te da todo lo que tiene".

El acuerdo de Bland llega tres días después de que los Cowboys intercambiaran al estrella defensiva Micah Parsons a Green Bay tras un prolongado estancamiento contractual.

El acuerdo incluyó una extensión de cuatro años por US$188 millones para Parsons, convirtiéndolo en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL con un valor promedio anual de US$47 millones.

“Micah estaba allí, era un tipo, especialmente cuando llegué al Pro Bowl, era un tipo que siempre estaba allí conmigo, tratando de mantener mi cabeza en alto. Definitivamente fue una sorpresa”, expresó Bland.

Los Cowboys y los Eagles juegan el jueves por la noche. Dallas se perdió los playoffs la temporada pasada después de calificar en cada uno de los tres años anteriores.