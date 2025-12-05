Cowboys retroceden en derrota ante los Lions, pero siguen pensando en los playoffs

La defensa de Dallas retrocedió, al igual que la protección para el mariscal de campo Dak Prescott, en un juego que los Cowboys necesitaban ganar desesperadamente para mantener alguna esperanza realista de llegar a los playoffs.

El equipo que perdió 44-30 ante los Lions de Detroit se pareció más al que tenía un récord perdedor antes de la semana de descanso que al grupo que ganó tres seguidos desde entonces para superar el .500 por primera vez.

Prácticamente ahora la única esperanza para los Cowboys (6-6-1) es ganar sus cuatro juegos restantes, comenzando en horario estelar el 14 de diciembre en casa contra Minnesota. Incluso entonces, necesitarán ayuda. Por eso las probabilidades de playoffs para Dallas son del 8%.

"Yo también sabía lo que estaba en juego respecto a nuestras probabilidades de entrar a los playoffs", dijo el propietario Jerry Jones en su programa de radio el viernes en 105.3 The Fan. "¿Podemos literalmente ganar todos? Por supuesto que podemos ganar todos. ¿Va a ser difícil? Por supuesto que sí. Tenemos que mirar la posibilidad muy estrecha de que si salimos aquí y jugamos mejor de lo que jugamos anoche, sí, podemos seguir jugando cuando llegue el momento de los playoffs".

Los Cowboys no pudieron detener a los Lions cuando lo necesitaban, permitiendo que anotaran touchdowns causados por una pobre cobertura de devoluciones de patada dos veces en el último cuarto después de que Dallas redujo la diferencia a un solo touchdown.

Prescott fue capturado cinco veces, igualando su récord de temporada, y lanzó dos intercepciones, incluida una en la primera jugada de la segunda mitad que los Lions convirtieron en un touchdown para una ventaja de 27-9.

El quarterback estrella fue presionado para lanzar un pase hacia atrás, resultando en una pérdida de 16 yardas.

Dos veces en la primera mitad, los Cowboys enfrentaron una jugada de segunda y 25 o más, lo cual es parte de la razón por la que se conformaron con tres goles de campo antes del descanso. Dallas convirtió solo una de sus tres visitas dentro de la línea de 20 yardas en touchdowns.

Ahora los Cowboys no saben cuándo recuperarán a CeeDee Lamb. El receptor estrella golpeó fuertemente su casco contra el césped al intentar atrapar un balón y fue rápidamente descartado con una conmoción.

Tener que seguir adelante sin Lamb será otro golpe. Dallas había ganado cada juego desde el intercambio por Quinnen Williams que impulsó a una defensa en apuros.

"No creo que este sea un momento de desánimo, 'Oh, manos arriba, hemos terminado'", dijo Prescott. “Esta es la primera vez que este grupo, hasta cierto punto, sufre esto. Lo usamos como combustible”.

Qué funciona

La figura legendaria del pateador Brandon Aubrey crece. Es el primero en la historia de la NFL con tres goles de campo de al menos 55 yardas en un juego, incluyendo uno de 63 yardas. Los tres de al menos 60 yardas de Aubrey este año son la mayor cantidad en una temporada en la historia de la liga. El jugador de 30 años extendió su récord con el sexto de al menos 60 yardas en su carrera de tres años. Ah, y Aubrey igualó su récord personal con cinco goles de campo contra los Lions. El único que casi falló fue el más corto, de 42 yardas.

Necesita ayuda

La cobertura de patadas de salida fue menos que estelar cuando los Cowboys permitieron devoluciones a la línea de 41 yardas de Detroit y 49 en el último cuarto. La primera devolución llegó con Dallas abajo por tres, la segunda cuando el déficit era de siete con 3:42 restantes. Los Lions convirtieron ambas largas devoluciones de Tom Kennedy en touchdowns. Kennedy promedió 40 yardas en tres devoluciones de patada de salida.

