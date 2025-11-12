Cowboys siguen dolidos tras muerte de Kneeland: Brian Schottenheimer

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Cowboys de Dallas, Brian Schottenheimer, expresó el miércoles que su corazón y el de sus jugadores aún resienten la muerte del ala defensiva Marshawn Kneeland, y que continúan compartiendo, riendo y llorando después de la pérdida de su compañero la semana pasada.

“No seguimos adelante, pero sí avanzamos”, manifestó Schottenheimer en su primera disponibilidad con los medios desde la muerte de Kneeland durante su semana de descanso.

“No hay un manual, realmente no lo hay. Así que ahí es donde entran las noches largas, pero lo más importante para mí es ser fuerte para nuestro equipo”, dijo su entrenador en jefe de primer año un día antes de que los Cowboys reanuden la práctica antes de su próximo juego. “Tenemos un vestuario increíble, ahí es donde está la cultura de lo que estamos tratando de construir. Estamos más unidos de lo que cualquiera de nosotros podría haber pensado”.

La policía en Frisco dijo que Kneeland fue encontrado muerto temprano el jueves pasado de una aparente herida de bala autoinfligida después de llevar a los oficiales a una persecución cuando no se detuvo en un control de tráfico. Las autoridades perdieron de vista el vehículo de Kneeland, y el joven de 24 años fue encontrado muerto unas tres horas después de huir a pie de la escena de un accidente, según la policía.

Los jugadores estuvieron libres el miércoles, pero el equipo había estado junto los dos días anteriores para reuniones y sesiones de grupo con especialistas en duelo que hablaron con los jugadores. Hubo una vigilia privada a la luz de las velas en la sede del equipo el martes por la noche, donde compartieron, entre otros, el propietario de los Cowboys, Jerry Jones, y Schottenheimer, junto con la novia de Kneeland, su agente y su entrenador de la escuela secundaria.

Schottenheimer dijo el miércoles que se había iniciado un fondo conmemorativo para apoyar a la novia embarazada de Kneeland y a su hijo por nacer “para asegurarse de que ella esté cuidada y el bebé esté cuidado por el resto de sus vidas”.

Los Cowboys llevarán calcomanías en sus cascos el resto de la temporada en memoria de Kneeland, y tendrán camisetas especiales al menos para los próximos dos juegos. Juegan el lunes por la noche en Las Vegas contra los Raiders, luego tienen su próximo juego en casa contra Filadelfia el 22 de noviembre, cuando habrá un momento de silencio antes del juego y un homenaje en video a Kneeland.

Mientras los entrenadores trabajaban en los planes de juego el miércoles, lo que Schottenheimer llamó una distracción positiva, los jugadores volverán al campo de práctica el jueves.

“Tenemos que volver a una rutina regular. Eso es lo que vamos a hacer. Avanzaremos”, dijo Schottenheimer. “El único beneficio de jugar el lunes por la noche es que se nos ha dado un poco más de tiempo para llorar. Ese proceso de duelo no ha terminado. Habrá cosas que nos afecten de manera diferente durante las próximas semanas, pero entendemos que nuestra mejor manera de honrar a Marshawn en el campo es cómo jugamos. Eso es algo que podemos controlar, y creo que los muchachos están emocionados por eso”.

El liniero defensivo de los Cowboys, Solomon Thomas, en una historia publicada en el sitio web del equipo, describió el primer regreso del equipo el lunes como “extremadamente impactante, extremadamente emocional”.

Thomas y el quarterback Dak Prescott, ambos con hermanos que murieron por suicidio y tienen fundaciones que apoyan la concienciación y prevención del suicidio, se dirigieron al equipo durante una reunión virtual el jueves pasado, horas después de la muerte de Kneeland. La hermana de Thomas, Ella, tenía la misma edad que Kneeland.

La disponibilidad de Schottenheimer se produjo una semana después de que el equipo practicara por última vez, lo que ocurrió dos días después de que Kneeland anotara un touchdown al recuperar un despeje bloqueado en una derrota el lunes por la noche ante los Cardinals de Arizona. El coach recordó ver la emoción de Kneeland después de esa gran jugada.

Al preguntarle si hubo algo que se pasó por alto o que podría haberse hecho para prevenir la muerte de Kneeland, Schottenheimer dijo que esas son preguntas naturales.

“Tratas de no pensar en ellas, pero cuando tienes conversaciones muy abiertas y auténticas con estos muchachos, el dolor es real, las preguntas son reales”, dijo. “Cuanto más hablas con los expertos, las personas que lidian con esto todo el tiempo, dicen que muchas veces nunca vas a saber. Pero estaría mintiendo si dijera que no me despierto en medio de la noche, o cuando estoy al teléfono hablando con uno de esos muchachos, tengo esos pensamientos. Los tienes”.

En sus primeros comentarios públicos sobre la muerte de Kneeland, Jones dijo en su programa de radio semanal el martes que todos están compartiendo el dolor.

“Todos tienen que compartir las diferentes formas o diferentes cosas que pasan por tu mente”, dijo Jones. “La misma definición de equipo es que nos amamos, confiamos el uno en el otro. Todos esperan eso, vaya, es un juego duro, se necesita una verdadera fortaleza mental para jugar el juego, pero de hecho hay mucho amor entre nosotros que se comparte de maneras bastante únicas, y llegas a conocerte bastante bien”.