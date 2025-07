Cox ejecuta parcialmente su aumento de capital por US$24,17 millones tras el canje de acciones de Cox Energy

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Cox ABG Group ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la ejecución parcial de su aumento de capital mediante la creación de 3.311.476 nuevas acciones ordinarias por un importe efectivo total de 24,17 millones de euros, en el marco de la operación de canje de acciones con accionistas de su filial mexicana Cox Energy. La operación, que fue aprobada por la junta general de accionistas del pasado 30 de mayo y que tiene como objetivo principal aumentar la liquidez de los títulos de la matriz en el mercado bursátil, contempla un aumento de capital con un importe máximo de 923.316 euros mediante la emisión de hasta 9.233.160 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una, con cargo a aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Cox Energy. El periodo de suscripción de las acciones estará en vigor hasta el 26 de diciembre de 2025, previéndose la posibilidad de suscripción incompleta. La ecuación de canje propuesta consiste en una acción de Cox ABG Group por cada cinco acciones de Cox Energy que sean aportadas. La compañía ha obtenido compromisos irrevocables de determinados accionistas de Cox Energy para la aportación de 16.557.411 acciones de la filial mexicana que representan aproximadamente un 9,2% del capital social de Cox Energy. El importe efectivo de esta primera ejecución incluye 331.147,60 euros de valor nominal y 23.842.627,20 euros de prima de emisión. Los accionistas que han suscrito el aumento de capital han asumido obligaciones de no transmisión de las acciones por un plazo medio de 12 meses a contar desde la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Cox comunicará al mercado la inscripción de la escritura y la posterior admisión a negociación de las nuevas acciones. Cox ABG Group, el grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas presidido por Enrique Riquelme, debutó en la Bolsa española en noviembre de 2024 tras adquirir los activos de la antigua Abengoa. La filial Cox Energy cotiza tanto en la Bolsa de México (BIVA) como en el BME Growth español y no dejará de cotizar tras esta operación.

LA NACION Mercados

servicio-de-noticias