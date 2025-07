Cox firma con Allianz una colocación privada por casi 98 millones de euros para acelerar su plan estratégico

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Cox ha completado con éxito una colocación privada por US$115 millones (casi 98 millones de euros) con Allianz Capital Partners of America con el objetivo de acelerar su plan estratégico, según ha informado este jueves el grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de aguas en un comunicado. La operación se estructura como un bono sénior a 5 años y un precio fijo equivalente en euros de entre 5,25% y 5,50%, avalado por la calificación 'investment grade' de Grupo Cox. La empresa ha destacado que esta transacción le permite acelerar la ejecución de su plan estratégico, basado en la gestión de activos de infraestructuras de agua y energía en sus regiones clave. Cox ha celebrado el respaldo de Allianz Capital Partners of America, que "refleja no sólo su confianza en la compañía sino también su confianza en su equipo directivo, modelo de negocio y estrategia de crecimiento". "Esta transacción demuestra la confianza del mercado financiero en el modelo de negocio de la compañía y en su estrategia de crecimiento a largo plazo, avalada por la participación de un inversor institucional de primer nivel", ha defendido el grupo. Adicionalmente, ha explicado que esta transacción se enmarca en la estrategia global de Cox para consolidar su expansión en mercados clave, reforzando la estructura financiera de la compañía. El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha subrayado que están "muy satisfechos con la confianza depositada por Allianz Capital Partners of America". "Este respaldo nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y reforzar nuestra estructura financiera", ha añadido. La operación ha contado con el asesoramiento del Banco Santander como único agente colocador, Morrison Foerster como principal asesor legal del emisor y Rimôn Law como principal asesor legal del inversor. Recientemente, la compañía ha sido calificada con 'investment grade', "un reconocimiento que mejora su acceso a condiciones de financiación más competitivas y refuerza la confianza del mercado y de los inversores", ha indicado.

