Cox y AMEA desarrollarán una planta desalinizadora de agua de mar en Angola
28 ago (Reuters) - Cox Abg Group SA:
* Anunció el miércoles la firma un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Energía y Agua de Angola (Minea) para desarrollar una gran planta desaladora de agua de mar en la península de Mussulo
* La concesión se ha otorgado a través de una empresa conjunta entre Cox y Amea
* La inversión total asciende a más de US$200 millones
* La operación de la planta tiene previsto su inicio el segundo semestre de 2028
