Cox y AMEA desarrollarán una planta desalinizadora de agua de mar en Angola

28 ago (Reuters) - Cox Abg Group SA:

* Anunció el miércoles la firma un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Energía y Agua de Angola (Minea) para desarrollar una gran planta desaladora de agua de mar en la península de Mussulo

* La concesión se ha otorgado a través de una empresa conjunta entre Cox y Amea

* La inversión total asciende a más de US$200 millones

* La operación de la planta tiene previsto su inicio el segundo semestre de 2028

