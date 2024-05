CPE lanza con Samsung un servicio de Psicología y Bienestar para tener a sus deportistas "lo mejor atendidos"

El Comité Paralímpico Español (CPE) y 'Samsung' presentaron este jueves el nuevo servicio 'Psicología y Bienestar', que para el organismo significa "un paso más en el alto rendimiento dentro del equipo paralímpico" y para tener a sus deportistas "lo mejor atendidos posible".

Gracias a este servicio, los deportistas paralímpicos contarán con un equipo de psicólogos coordinados por un responsable, especializados en el ámbito deportivo y la salud mental, que ayudarán a garantizar su bienestar general y máximo rendimiento.

Este nuevo servicio ofrecerá evaluaciones exhaustivas para comprender las necesidades psicológicas, emocionales y de descanso de cada deportista, identificando áreas de fortaleza y oportunidades de mejora en términos de salud mental, estrés, ansiedad, autoconfianza y patrones de sueño.

Además, los deportistas dispondrán de una amplia variedad de enfoques terapéuticos, incluyendo terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, entrenamiento en habilidades sociales y estrategias de gestión del estrés.

"Con este acuerdo seguimos trabajando en esa línea completa de que los deportistas estén lo mejor atendidos posible. Tenemos una deuda muy grande con nuestros deportistas, que cada vez les exigimos más esfuerzo, trabajo y excelencia, y a veces no somos conscientes del trabajo que hace un deportista para un resultado que se concreta en un minuto o en unos segundos. Esto va produciendo una sensación de agobio y estrés que se va acumulando y ahí teníamos una deuda con ellos para intentar solucionar esta flaqueza", explicó Alberto Jofre, Director Gerente del CPE.

El exnadador puntualizó que "el deporte está sufriendo un cambio espectacular". "El cuerpo humano necesita siglos de mejora, pero las marcas evolucionan año a año por la tecnología, el conocimiento, la formación y el aplicar esos conocimientos en todas las áreas de las ciencias al resultado deportivo", comentó.

Jofre recalcó que este acuerdo con la multinacional coreana busca un doble objetivo. "Que los deportistas tengan lo mejor y los mejores resultados, y el cambio de la concepción de la sociedad en favor de la discapacidad. Queremos esa integración e inclusión, y queremos ser miembros de la sociedad con igualdad de derechos y oportunidades", manifestó.

Este acuerdo incide también en la importancia creciente de la visibilización de la salud mental, no sólo en el deporte de élite, sino en la sociedad. "Hay que romper el tabú de la salud mental. Cuando un deportista se rompe algo o tiene un esguince se ve como normal, pero cuando tiene estrés o ansiedad hay como un tabú. Una clave del éxito sería dejar que la salud mental fuese un problema más y que todos colaboremos en ello", aseveró.

El Director Gerente del CPE dio importancia a "la visión global del deportista, de atenderle en el bienestar y de cuidar todos los aspectos", y confesó que, para él, "la medalla es muy importante", pero que lo es más que el deportista esté "bien". "Los Juegos y las medallas son muy importantes, pero más lo es tu vida. Ese afán de superación y de ser el mejor es importante, pero desde fuera no tenemos que ser tan exigentes con nuestros deportistas", concluyó.

Por su parte, la responsable del Área de Psicología del CPE, Manuela Rodríguez, mostró su alegría por "la sinergia de poder incorporar tecnología al trabajo de los psicólogos" y remarcó que, en la actualidad, "los deportistas consideran imprescindible trabajar" con uno y que siempre han entendido que "la salud mental del deportista es la clave de la posibilidad de alcanzar un mejor rendimiento".

"Lo que se le pide al deportista es rendimiento, de manera que su salud mental y bienestar es fundamental. Queremos atender a sus necesidades, tanto deportivas como extradeportivas. Estamos ilusionados con esta nueva andadura porque redundará en el bienestar de los deportistas", apuntó Rodríguez.

La responsable del Área de Psicología del CPE recordó que es importante enseñar a los deportistas que "el fracaso no es una herramienta negativa, sino de aprendizaje". "Fracasar no significa no haber conseguido nada sino no haberlo intentado. Hay que tratar de desdramatizar esa sensación de fracaso para que se focalice en su rendimiento y lo que ha conseguido, para que no se quede con el dato del resultado y piense cómo resolver esa situación", comentó.

Rodríguez destacó que la mayor diferencia entre los deportistas olímpicos y los paralímpicos es que estos últimos tienen "una sensibilidad distinta y una mayor receptividad a este tipo de trabajo psicológico porque el deportista tiene un concepto de ayuda más arraigado".

Samsung cree que se va a mejorar "el rendimiento y la calidad de vida"

Por su parte, el CMO & Head of Direct to Consumer en 'Samsung Electronics Iberia', Alfonso Fernández, subrayó que la puesta en marcha de este servicio es un "momento realmente especial, muy humano y muy cercano". "Mejora el rendimiento y la calidad de vida de los deportistas. El deporte de competición y el bienestar psicológico tienen que ir de la mano", afirmó.

"Queremos acompañar con nuestra tecnología este proyecto tan instintivo y tan humano. Este tipo de iniciativas cierran el círculo y ayudan a demostrar que esta estabilidad y bienestar psicológico son fundamentales", señaló el directivo.

Fernández rememoró que hace 12 años lanzaron su campaña 'Tecnología con propósito', a la que han aportado una gran dotación económica destinada a la educación, la cultura y la calidad de vida. Además, recientemente lanzaron 'Noise', una aplicación que busca "mitigar y cancelar ruidos externos en función de una configuración que limite el número de decibelios" con el propósito de "mejorar la concentración y la calidad de vida".

Europa Press