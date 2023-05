Cpfl y equatorial estudian adquisición de una distribuidora eléctrica brasileña propiedad de enel

SAO PAULO, 23 mayo (Reuters) - Equatorial Energia SA y CPFL Energia SA dijeron el martes que están considerando la compra de una empresa de distribución de energía propiedad de la italiana Enel SpA en Brasil, aunque señalaron que cualquier acuerdo potencial sigue siendo distante.

Las empresas energéticas confirmaron en documentos separados que están considerando la adquisición de Enel Ceara, una empresa anteriormente conocida como Coelce que distribuye energía en el estado nororiental de Ceara.

Enel había anunciado previamente que buscaría compradores para el negocio con el fin de centrarse en las redes de distribución en megaciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, atrayendo el interés de otros grandes actores del mercado brasileño.

Equatorial dijo que está vigilando todas las oportunidades existentes en el sector brasileño de distribución de energía, que incluye a Enel Ceará, pero añadió que el "proceso de estudio del referido activo se encuentra todavía en una fase incierta y preliminar".

CPFL, que cuenta con el respaldo de State Grid Corp de China, ya había dicho que consideraría la adquisición. Añadió el martes que ha contratado al Banco Santander y a Pinheiro Neto Advogados como asesores financiero y jurídico, respectivamente.

"Sin embargo, hay que señalar que hasta ahora no hay ninguna propuesta presentada ni ningún acuerdo, vinculante o no vinculante", señaló CPFL. "Por lo tanto, no hay garantía de que se lleve a cabo una transacción entre las partes".

(1 dólar = 5,0033 reales) (Reporte de Leticia Fucuchima y Gabriel Araujo. Editado en español por Javier Leira)

Reuters