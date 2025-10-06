CPI condena por crímenes de guerra al primer jefe de una milicia de Darfur

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 6 oct (Reuters) - La Corte Penal Internacional (CPI) condenó el lunes al primer líder de la milicia yanyauid juzgado por las atrocidades cometidas en la región sudanesa de Darfur hace más de 20 años.

El tribunal declaró a Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman culpable de 27 cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos violación, asesinato y persecución. Su sentencia se determinará más adelante, tras una nueva ronda de audiencias.

La condena en el primer y único juicio sobre crímenes cometidos en Sudán desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió el caso al tribunal en 2005 es un hito para la CPI.

El conflicto de Darfur estalló por primera vez en 2003, cuando rebeldes en su mayoría no árabes se alzaron en armas contra el gobierno de Sudán, acusándolo de marginar al remoto territorio occidental.

El entonces gobierno sudanés movilizó milicias mayoritariamente árabes, conocidas como yanyauid, para aplastar la revuelta, desatando una ola de violencia que, según Estados Unidos y grupos de derechos humanos, equivalía a un genocidio.

La jueza que preside el caso, Joanna Korner, dijo que el tribunal declaró por unanimidad que Abd-Al-Rahman era culpable de todos los delitos que se le imputaban y rechazó su defensa de que había sido víctima de un error de identidad.

"Alentó y dio instrucciones que dieron lugar a los homicidios, las violaciones y la destrucción cometidos por los yanyauid", dijo.

Korner añadió que dio órdenes de "eliminar y barrer" a las tribus no árabes y dijo a los soldados "no perdonen a nadie. No traigan a nadie vivo".

Aún hay órdenes de detención pendientes contra funcionarios sudaneses, incluida una que acusa al expresidente Omar al Bashir de cargos de genocidio.

Según fuentes del Ejército sudanés, Bashir y el exministro de Defensa Abdelrahim Mohamed Hussein se encuentran bajo custodia militar en el norte de Sudán. (Reporte de Stephanie van den Berg y Bart Meijer, reporte adicional de Nafisa Eltahir en El Cairo y Khalid Abdelazizand; Editado en Español por Ricardo Figueroa)