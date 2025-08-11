CPJ dice que los periodistas "nunca deben ser un objetivo en la guerra" tras ataque de Israel en Gaza

El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el lunes un ataque israelí que mató a cinco empleados de la cadena catarí Al Jazeera en Gaza durante la noche y enfatizó que los periodistas nunca deben ser atacados en una guerra.

"Los periodistas son civiles. Nunca deben ser objetivo en una guerra. Y hacerlo es un crimen de guerra", dijo Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), a AFP.

En julio, el CPJ pidió la protección de Anas al-Sharif, uno de los periodistas asesinados en el ataque israelí, después de que un portavoz militar israelí afirmara que era un militante, y acusó a Israel de seguir un "patrón" para clasificar a los periodistas como activistas del movimiento islamista palestino Hamás "sin proporcionar pruebas creíbles".

Numerosos empleados de Al Jazeera en Gaza han enfrentado acusaciones similares por parte del ejército israelí durante la guerra.

Según periodistas locales que lo conocían, Sharif había trabajado al comienzo de su carrera con una oficina de comunicación de Hamás, donde su función era promover eventos organizados por el movimiento que desde 2006 ejerce un control total sobre Gaza.

"La ley internacional es clara en que los combatientes activos son los únicos objetivos justificados en un escenario de guerra", dijo Ginsberg.

"Entonces, a menos que las IDF (acrónimo para el ejército israelí) puedan demostrar que Anas al-Sharif seguía siendo un combatiente activo, no hay justificación para su muerte".