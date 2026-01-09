CPV, de Inmocemento, acuerda vender Keystone Cement a Titan America por US$ 310 millones
9 ene (Reuters) - Inmocemento SA:
* CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS (CPV) ACUERDA LA VENTA DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE KEYSTONE CEMENT A TITAN AMERICA POR US$310 millones
* ESTA OPERACIÓN, NETA DE DEUDA, PUEDE REPRESENTAR PARA CPV UNA ENTRADA DE FONDOS APROXIMADA DE US$123 millones
* LA OPERACIÓN TAMBIÉN PUEDE DAR LUGAR A UNA PLUSVALÍA ESTIMADA EN TORNO A US$64 millones PARA CPV
* SE PREVÉ QUE EL CIERRE COMPLETO DE LA OPERACIÓN TENGA LUGAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2026
