LA NACION

CPV, de Inmocemento, acuerda vender Keystone Cement a Titan America por US$ 310 millones

CPV, de Inmocemento, acuerda vender Keystone Cement a Titan America por US$ 310 millones
CPV, de Inmocemento, acuerda vender Keystone Cement a Titan America por US$ 310 millones

9 ene (Reuters) - Inmocemento SA:

* ⁠CEMENTOS ⁠PORTLAND VALDERRIVAS (CPV) ACUERDA LA VENTA ⁠DEL 100% DEL ‌CAPITAL SOCIAL ​DE KEYSTONE CEMENT ​A TITAN ‌AMERICA POR US$310 millones

* ESTA OPERACIÓN, NETA DE DEUDA, PUEDE REPRESENTAR PARA CPV UNA ENTRADA DE FONDOS APROXIMADA ⁠DE US$123 millones

* LA OPERACIÓN TAMBIÉN PUEDE DAR LUGAR A UNA PLUSVALÍA ESTIMADA EN TORNO ⁠A US$64 millones PARA CPV

* SE PREVÉ QUE ‍EL CIERRE COMPLETO DE LA OPERACIÓN TENGA LUGAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE ​DE 2026

Fuente de la información:

Más información de la ‍empresa: (Redacción de Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...