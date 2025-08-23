CR7 rompe récords aun en la derrota

El delantero de 40 años celebró su centésimo gol con el equipo entrenado por su compatriota Jorge Jesús a los 41' y de penal en la final de la Supercopa de Arabia Saudita frente a Al-Ahli, que terminó empatando 2-2 y se consagró campeón luego en definición por penales.

Al gol de CR7 le respondió el marfileño Franck Kessié para el 1-1 parcial, en tanto que el brasileño Roger Ibáñez decretó el empate definitivo a los 89', siete minutos después de que el croata Marcelo Brozovic volviera a poner en ventaja a Al-Nassr.

Desde los 12 pasos, ni Cristiano Ronaldo, ni Brozovic, ni el portugués JoÆo Félix fallaron en la definición, como sí lo hizo Abdullah Al-Khaibari en el último de la serie para su equipo.

El británico Ivan Toney, el mencionado Kessié, el argelino Riyad Mahrez, el saudita Firas Al-Buraikan y el brasileño Wenderson Galeno acertaron los suyos y le dieron el título a Al-Ahli, que celebró en el So Kon Po Stadium de Hong Kong.

Una definición que impidió que el festejo fuese completo para CR7, quien ya había marcado 451 goles con la casaca de Real Madrid, 145 con la de Manchester United y 101 con la de Juventus, a los que hay que sumar también los 138 que celebró con Portugal y lo convierten en el máximo artillero histórico a nivel de selecciones. (ANSA).