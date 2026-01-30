Crans Montana: Jornada accidentada

(di Toni Visentini) (ANSA) - CRANS-MONTANA, 30 GEN - "Es muy duro a una semana de iniciarse los Juegos Olímpicos de Invierno, pero el sueño no ha terminado porque si hay algo de lo que sé es de regresos", resumió la campeona estadounidense de esquí Lindsey Vonn, tras sufrir una caída mientras realizaba un descenso en Crans Montana en la que se lesionó la rodilla izquierda

Fue un mal aterrizaje al finalizar un salto, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección, sin que se le hubiesen soltado los esquíes, y fue inmediatamente socorrida luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte, o en este caso desgracia

Vonn, que se puso de pie de inmediato y se tomó la rodilla izquierda, luego de lo cual fue trasladada en helicóptero hacia un hospital para ser atendida, comentó luego que ahora estaba "evaluando la situación con los médicos y con el equipo" y anticipó que será sometida a exámenes complementarios para determinar la gravedad de su lesión

A los 41 años, un golpe así podría dejarla fuera de competencia, pero Vonn demostró tener un espíritu inquebrantable al asegurar que su sueño olímpico sigue en pie, a pesar de reconocer que no llegará al estreno en Milán-Cortina en las mejores condiciones

La estadounidense, que volvió a la actividad a seis años de su retiro, aludió a esa situación cuando intentó llevar tranquilidad a sus seguidores en las redes sociales, a través de las cuales agradeció la ayuda recibida después del accidente

"Le duelen la rodilla y el pie izquierdo, pero esperamos que no sea nada grave, aunque no estamos seguros", reconocía inmediatamente después su entrenador, Aksel Lund Svindal, en declaraciones a la televisión austríaca en las que se dijo "optimista"

El de hoy debía ser su último ensayo previo al inicio de los Juegos, cuya ceremonia inaugural se realizará dentro de una semana, y en los que llegaba como candidata a lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang

La famosa localidad alpina, escenario de la tragedia que conmocionó a Crans Montaña por aquel devastador incendio en Año Nuevo, hoy vuelve a ser noticia en el marco de las competencias de la Copa del Mundo previstas para este fin de semana

El primer incidente de este "viernes negro" tuvo como protagonista a la austríaca Nina Ortlieb, quien había sido la más veloz en la última prueba que llegó a completarse, después de la cual también se accidentó la noruega Marte Monsen, quien también debió ser trasladada a un hospital

Después sería el turno de Vonn, dominadora en esta temporada en la que logró dos victorias y cinco podios en ocho competencias disputadas, pero a quien hoy el destino volvió a jugarle una mala pasada en los días previos a la que será su última participación olímpica (una lesión en la rodilla la marginó de Sochi 2014)

Frente a este panorama, los jueces decidieron suspender las competencias afirmando que "la seguridad de los atletas es nuestra prioridad", poniendo fin anticipadamente a la jornada condicionada por lo sucedido con Vonn, situación que lamentó su colega y amiga italiana Sofia Goggia

Mañana debería disputarse la prueba femenina de SuperG, aunque después de lo ocurrido habrá que ver quiénes se atreven a correr el riesgo a tan pocos días de comenzar los Juegos. (ANSA)