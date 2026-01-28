Crans-Montana: Sentido homenaje

Encabezada por la capitana Sofia Goggia, la delegación "azzurra" depositó una ofrenda floral, en nombre de la Federación de Deportes Invernales, frente al lugar de la tragedia antes de observar un respetuoso y conmovedor minuto de silencio a modo de tributo.

La iniciativa, respaldada por el gobierno italiano y el Comité Olímpico Nacional (CONI), se realizó a dos días de iniciarse las competencias por la última etapa previa a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, en el marco de la Copa del Mundo de esquí femenino que se celebrará en esa localidad.

Durante las pruebas (descenso libre el viernes y SuperG el sábado), las atletas "azzurras", entre las que se destacó la presencia de Federica Brignone, apenas recuperada de una grave lesión, participarán con un brazalete negro en señal de luto, quedando suspendido todo tipo de festejo o celebración por idénticos motivos. (ANSA).