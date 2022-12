Crash Bandicoot regresa en una confrontación competitiva totalmente nueva basado en equipos de cuatro contra cuatro, Crash Team Rumble™

SANTA MÓNICA, California--(BUSINESS WIRE)--dic. 9, 2022--

Prepárese para formar un equipo y derribar porque Crash y sus amigos (y enemigos) están de vuelta y, esta vez, habrá algo inesperado, ¡una competencia peluda! En desarrollo por el equipo talentoso de Toys for Bob que ofrece a los entusiastas del aclamado Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time™, Crash Team Rumble™ es un videojuego totalmente nuevo de múltiples jugadores, en línea, basado en equipos de 4 contra 4 configurado en el universo dinámico y alocado de Crash Bandicoot. Publicado por Activision Publishing, Inc., Crash Team Rumble será lanzado en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S y Xbox One® en 2023.

En Crash Team Rumble, los entusiastas pueden jugar Crash, Dingodile y ser huésped de otros amigos o “amienemigos”, cada uno tiene su propio poder distintivo, personalidad, estilo de juego, a medida que compite en el variado entorno salvaje en acción de múltiples jugadores, en línea, basado en equipos de 4 jugadores contra 4. Para llevar al equipo a la victoria, los jugadores se deslizarán, chocarán, se golpearán y se darán porrazos como el equipo que será el primero en depositar la fruta Wumpa en su zona de llegada, a la vez que defiende la zona de llegada del equipo oponente. Crash Team Rumble con las características de juego en diversas plataformas, presentará toneladas de elementos de juego estratégico que garantizará el cambio de rumbo del puntaje de las maneras más divertidas.

“Nos entusiasma revelar nuestra nueva toma de múltiples jugadores en el universo de Crash con Crash Team Rumble ”, expresó Paul Yan, director de coestudio en Toys For Bob. “ Crash Team Rumble tiene algo para todos, fácil de entender y de jugar para aquellos que quieren zambullirse, a la vez que ofrece a los jugadores avezados la oportunidad de aprovechar y dominar habilidades únicas de su héroe”.

Para obtener más información, diríjase al sitio oficial de Crash Bandicoot y asegúrese de seguir a @CrashBandicoot en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para obtener más noticias e información sobre Crash Team Rumble. Vea el tráiler de avance aquí.

Activision, con sede en Santa Mónica, California, es un productor y editor global líder de entretenimiento interactivo que conecta a cientos de millones de jugadores de todo el mundo a través de la alegría, la diversión y la emoción de la competencia propiciada por el entretenimiento épico. Activision tiene operaciones en todo el mundo, y es una división de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), una empresa de la lista S&P 500. Para encontrar más información acerca de Activision y sus productos, visite el sitio web de la empresa www.activision.com o siga a @Activision.

