Crash Team Rumble llega a las consolas el 20 de junio

¡Crash Bandicoot™ y su equipo están de vuelta en una versión totalmente nueva de Crash™ con un multijugador por equipos 4v4 como nunca antes habían visto los fans! En desarrollo por Toys For Bob™ y publicado por Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI), el lanzamiento de Crash Team Rumble está previsto para el 20 de junio de 2023. A partir de hoy, los fans pueden reservar Crash Team Rumble para recibir acceso al Closed Beta* (versión Beta del juego), prevista del 20 al 24 de abril. Este anticipo permite a los fans jugar antes del lanzamiento, y proporciona a Toys For Bob la oportunidad de colaborar con la comunidad para crear la mejor experiencia de juego para el lanzamiento.

El Closed Beta de Crash Team Rumble contará con cinco héroes y villanos del universo Crash y tres escenarios únicos llenos de color, peligro y sorprendentes ventajas estratégicas, con el encanto y la personalidad que caracterizan a Toys for Bob. Los fans que accedan al Closed Beta podrán jugar como Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex y Dingodile, y podrán combinar a su héroe con poderes equipables únicos y utilizar estratégicamente movimientos y habilidades especiales para ganar. En el Closed Beta, los escuadrones podrán elegir entre tres mapas coloridos y variados, cada uno de los cuales varía en tamaño, diseño, desafíos y Relic Stations (Estaciones Reliquia) que desbloquean poderes únicos para dar a los equipos ventaja sobre sus oponentes.

“Estamos muy emocionados de que los fans puedan probar Crash Team Rumble durante el Closed Beta de abril”, dijo Paul Yan, codirector de estudio de Toys For Bob. “Valoramos mucho los comentarios de la comunidad y los utilizaremos para ajustar el juego y ofrecer una experiencia increíble a los jugadores el día del lanzamiento. Nos vemos en el Closed Beta”.

En Crash Team Rumble, los fans pueden jugar con una lista de amigos y enemigos del universo Crash, cada uno de los cuales desempeña uno de los tres papeles: bloqueador, potenciador o anotador. Los equipos utilizan estratégicamente los diferentes roles para trabajar juntos y ser los primeros en conseguir la mayor cantidad de frutas Wumpa en su zona de caída, mientras defienden simultáneamente la zona de caída del equipo contrario. Los Relic Powers (Poderes Reliquia) únicos aportan un elemento estratégico adicional al juego, que los compañeros de escuadrón pueden usar para ganar ventaja a la hora de puntuar, llevando a su equipo a la victoria. Crash Team Rumble incluye juego multiplataforma**, lo que permite a los jugadores de varias consolas formar equipos y lanzarse a la competición.

Crash Team Rumble saldrá a la venta en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S y Xbox One® por 29,99 € PVPR para la Edición Estándar, y 39,99 € PVPR para la Edición Deluxe. La Edición Estándar de Crash Team Rumble incluye el juego completo, contenido adicional de temporada posterior al lanzamiento y modos de tiempo limitado, acceso al Closed Beta (para aquellos que la reserven) y el Pase de Batalla Premium de la Temporada 1. La Edición Deluxe incluye todo el contenido de la Edición Estándar, además de 25 niveles de Pase de Batalla desbloqueados al instante durante la Temporada 1, el Pase de Batalla Premium de la Temporada 2 y el "Proto Pack" digital, que incluye una gran cantidad de opciones de personalización para cada héroe y villano en el lanzamiento y otros objetos. Ambas ediciones conceden a los jugadores acceso a emocionantes contenidos de temporada posteriores al lanzamiento.

Para más información y para reservar, visite la página oficial de Crash Bandicoot, y siga a @CrashBandicoot en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para más noticias e información sobre Crash Team Rumble. Eche un vistazo al tráiler aquí.

Acerca de Activision

Con sede en Santa Mónica, California, Activision es un productor y editor líder mundial de entretenimiento interactivo que conecta a cientos de millones de jugadores de todo el mundo a través de la alegría, la diversión y la emoción de la competición que permite el entretenimiento épico. Activision opera en todo el mundo y es una división de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), una empresa incluida en la lista S&P 500. Más información sobre Activision y sus productos en el sitio web de la empresa en www.activision.com o en @Activision.

* La disponibilidad real de la plataforma y la(s) fecha(s) de la versión Beta están sujetas a cambios. Beta descargable por separado. Tiempo de juego sujeto a posibles cortes y diferencias horarias. Visite www.crashbandicoot.com para más detalles. La duración mínima de la versión Beta es de dos días. Solo por tiempo limitado. Se requiere una cuenta de Activision y conexión a Internet. Puede ser necesaria una suscripción a PlayStation® Plus o Xbox Live Gold.

**Juego multiplataforma disponible entre PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One.

Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas: La información contenida en este comunicado de prensa que implica las expectativas, planes, intenciones o estrategias de Activision Publishing con respecto al futuro, incluidas las declaraciones sobre la disponibilidad, características, funcionalidad, jugabilidad y precios previstos de Crash Team Rumble y el Closed Beta de Crash Team Rumble, son declaraciones prospectivas que no constituyen hechos e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los factores que podrían causar que los resultados futuros reales de Activision Publishing difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas establecidas en este comunicado incluyen retrasos imprevistos de productos y otros factores identificados en las secciones de factores de riesgo del informe anual más reciente de Activision Blizzard en el Formulario 10-K y cualquier informe trimestral posterior en el Formulario 10-Q. Las declaraciones prospectivas de este comunicado se basan en la información disponible para Activision Publishing y Activision Blizzard en la fecha de este comunicado, y ni Activision Publishing ni Activision Blizzard asumen ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. Las afirmaciones de carácter prospectivo que se consideren ciertas en el momento de su formulación pueden resultar incorrectas en última instancia. Estas declaraciones no son garantías del rendimiento futuro de Activision Publishing o Activision Blizzard y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales están fuera de su control y pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

© 2023 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE y TOYS FOR BOB son marcas comerciales de Activision Publishing, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

