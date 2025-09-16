Crece 70,9% el número de migrantes llegados a Baleares en patera en lo que va de 2025, con 5465

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un total de 5465 migrantes han llegado a Baleares de forma irregular desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de este año, un 70,9% más de los que arribaron en el mismo periodo de 2024, según se desprende del informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press.

Los datos de Interior también revelan que 26.211 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 31% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando arribaron 37.970.

En concreto, por vía marítima han llegado este año 23.583 migrantes, un 34,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, con 35.882 llegadas. Lo han hecho en 921 embarcaciones, 201 menos que el año anterior.

Respecto a las Islas Canarias, hasta el 15 de septiembre, han entrado este año al archipiélago 12.487 migrantes, un 53,3% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (26.758). Este año han llegado a bordo de 204 embarcaciones, un 48,2% menos que en 2024, con 394.

Mientras, por vía marítima han arribado 11.065 migrantes a la Península (5600) y Baleares (5465), lo que supone un 21,8% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 9084. En este caso han llegado en 706 embarcaciones, 10 menos que las del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 2628 personas han entrado de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 25,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han arribado 2401 migrantes, 375 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 227, 165 más que en 2024.

Finalmente, por vía marítima han arribado seis migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 19 del año pasado y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).