(Actualiza con postura Sheinbaum)

Ciudad de méxico, 16 ago (reuters) - claudia sheinbaum amplió su ventaja en la carrera por la candidatura del partido gobernante a los comicios presidenciales mexicanos del próximo año, según una encuesta publicada el miércoles, en medio de críticas de su principal rival, marcelo ebrard, sobre el proceso de selección del postulante.

A menos de un mes de darse a conocer quién será el abanderado oficialista para el cargo, el sondeo mostró a la exalcaldesa de Ciudad de México con un 35% de apoyo para ser la candidata del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), seguida de Ebrard, con un 22%.

La encuesta, realizada por la consultora Buendía & Márquez y divulgada por el diario El Universal, se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto a través de 1,000 de entrevistas, con un margen de error de +/-3.53 puntos porcentuales.

Ambos aspirantes han sido por mucho tiempo los favoritos para ocupar la candidatura de Morena y se ubicaron muy por delante de otros postulante, incluido el exsecretario de Gobernación, Adán López, quien obtuvo un 7% de las preferencias.

Horas después de la difusión del sondeo, Ebrard denunció públicamente la presunta utilización de recursos de una importante dependencia gubernamental para respaldar a Sheinbaum, aunque sin ofrecer pruebas.

"Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando a las brigadas para decirle a la gente que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere que sea Claudia", afirmó. "Están haciendo un acarreo de veras monumental", añadió.

No obstante Sheinbaum rechazó los señalamientos. "No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos, lo niego absolutamente", afirmó en un evento proselitista, según reportes de prensa.

El excanciller, que ya perdió una elección contra López Obrador cuando ambos querían ser el candidato del Partido de la Revolución Democrática a las presidenciales de 2012, dijo que ese supuesto apoyo a su rival se debe a que no lleva en realidad la ventaja que muestran las encuestas, que tildó de imprecisas.

Morena, impulsada por los sólidos índices de aprobación personal del actual mandatario, es claramente favorita para ganar los comicios de 2024. Eso ha llevado a muchos analistas a ver la contienda interna de Morena como una carrera presidencial casi de facto, aspecto que resaltó también Ebrard el miércoles.

Una encuesta llevada a cabo en junio por Buendía & Márquez mostró a Sheinbaum con una ventaja de 12 puntos, con un 34% de apoyo y a Ebrard con un 22% sobre quién debería ser el candidato presidencial de Morena.

Ambos aspirantes renunciaron a sus cargos para competir en la carrera por Morena, iniciada formalmente hace dos meses. El ganador será anunciado el 6 de septiembre. (Escrito por Isabel Woodford y Raúl Cortés Fernández; Editado por Jamie Freed y Lizbeth Díaz)