Crece el tránsito de buques en el canal de Panamá pese a aranceles de Trump

El tránsito por el Canal de Panamá aumentó en el último año fiscal, a pesar de la guerra de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles la autoridad que gestiona el paso.

Por la vía interoceánica, por la que circula el 5% del comercio marítimo mundial, transitaron 13.404 barcos con 489 millones de toneladas de carga del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre pasado, según datos publicados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Esas cifras suponen un aumento del 19,25% en el número de buques y del 15,6% en la cantidad de carga respecto al año anterior.

Sin embargo, es menor a lo proyectado por la ACP, que había previsto que transitaran unos 13.900 buques con unas 520 millones de toneladas de carga.

El aumento del tránsito se dio en un periodo en el que decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses más altas impuestas por Trump.

El impacto de este aumento de las tasas comerciales en Estados Unidos "no lo estamos sintiendo necesariamente este año", pero en el próximo ejercicio fiscal "sí lo vamos a ver", declaró este miércoles el jefe de la ACP, Ricaurte Vásquez.

El Canal de Panamá, de 80 kilómetros, comunica los océanos Pacífico y Atlántico, y enlaza más de 1900 puertos en 170 países.

Su principal ruta conecta los puertos de China, Japón y Corea del Sur con terminales de la costa este de Estados Unidos.

