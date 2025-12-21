Crece la emoción mientras Marruecos se prepara para inaugurar la Copa Africana de Naciones

RABAT, Marruecos (AP) — Aficionados emocionados vestidos de rojo y verde se dirigían al estadio horas antes del inicio del partido mientras Marruecos se prepara para el partido inaugural el domingo de la 35ta Copa Africana de Naciones.

La fiesta comenzó la noche anterior con un desfile de aficionados por la capital, Rabat.

Los Leones del Atlas, como se conoce al equipo local, están entre los favoritos para levantar lo que sería apenas su segundo título de la Copa Africana, 50 años después de su único éxito en 1976. La final será el 19 de enero del próximo año.

Comienzan su campaña contra la nación insular Comoras, un equipo clasificado en el puesto 108 del mundo y que hace apenas su segunda aparición en la competición.

Ningún anfitrión ha perdido el partido inaugural del torneo desde Burkina Faso en 1998.

Marruecos es el equipo africano mejor clasificado del mundo, en el puesto número 11. Los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo en 2022, y el país ha emprendido una de las expansiones de infraestructura más agresivas en la historia deportiva africana para establecerse como una potencia futbolística. El Reino también será coanfitrión de la Copa del Mundo 2030 junto con España y Portugal.

El partido inaugural se jugará en el renovado Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para cerca de 70.000 personas, uno de los nueve recintos en cinco ciudades que fueron construidos o renovados especialmente para el torneo.

La mascota del torneo es un león llamado Assad, inspirado en los leones de Berbería que una vez merodearon por las montañas del norte de África. La última fotografía conocida de un león salvaje en Marruecos fue tomada por el fotógrafo del ejército francés Marcelin Flandrin desde un vuelo sobre las montañas del Atlas en 1925.

Egipto busca su octavo título récord –y el primero de Mohamed Salah– contra Zimbabue en Agadir el lunes. El campeón defensor Costa de Marfil comienza la defensa de su título el miércoles contra Mozambique en Marrakech. Senegal y el cinco veces campeón Camerún también están entre los favoritos, mientras que Argelia es el único otro país aparte de Marruecos que ha agotado todas sus entradas.

El futuro del torneo bienal se alteró el sábado con el anuncio de que se moverá a un ciclo de cuatro años para alinearse con el calendario de la FIFA.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes