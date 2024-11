Crece la esperanza de lograr un acuerdo de financiación en negociaciones sobre el cambio climático

BAKÚ, Azerbaiyán (AP) — Una tenue esperanza surgió la tarde del sábado para lograr un acuerdo sobre un gran paquete de financiación que permita que las naciones pobres puedan mitigar y adaptarse al cambio climático, en medio de fracturadas conversaciones de Naciones Unidas, pero aún persiste la oposición entre algunas naciones en desarrollo.

Un paquete financiero —un acuerdo entre los 1,3 billones de dólares al año que buscan las naciones en desarrollo para adaptarse al cambio climático y dejar de depender de los combustibles fósiles, y la cantidad actual de 100.000 millones de dólares— está en proceso. Se ha mostrado a las pequeñas naciones insulares y parece ser algo con lo que Fiyi puede vivir, dijo a The Associated Press el jefe de la delegación del archipiélago, Biman Prasad. No reveló la cantidad, pero la cifra anterior que las pequeñas islas habían rechazado era de 250.000 millones de dólares al año.

La presidencia de las conversaciones de la COP29 dijo que pronto se publicará un texto final del borrador sobre las cantidades en dólares. Prasad dijo que le habían consultado al respecto y que será suficiente porque hay opciones para que crezca.

“Todos están comprometidos a lograr un acuerdo”, dijo Prasad. “No están necesariamente contentos con todo, pero lo fundamental es que todos quieren un buen acuerdo”.

Pero Juan Carlos Monterrey de Panamá lo calificó de “inaceptable” en una publicación en X, diciendo “el texto es perjudicial para nuestro futuro y el objetivo calificado sigue siendo muy bajo”.

Otros delegados de pequeñas islas fueron más prudentes que Prasad de Fiyi.

“Todavía hay muchas cosas inconclusas”, dijo Liz Thompson, de Barbados. “Acordamos asegurarnos de que no hubiera un colapso de la reunión”.

Anteriormente el sábado, los negociadores pasaron de integrar una gran sala donde todos intentaban concretar un acuerdo a formar varios grupos separados de naciones molestas.

Las conversaciones en los pasillos oscilaban entre la esperanza de una diplomacia de enlace para cerrar la brecha y la posibilidad de posponer la decisión hasta el próximo año. Los negociadores y analistas habían perdido casi toda esperanza de que la presidencia anfitriona lograra el trabajo.

Tras el rotundo rechazo el viernes de una propuesta inicial de 250.000 millones de dólares al año, la presidencia de Azerbaiyán elaboró un nuevo borrador preliminar de 300.000 millones, que nunca llegó a presentarse formalmente, pero que también fue descartado de forma categórica por las naciones africanas y los pequeños estados insulares, según mensajes transmitidos desde dentro. Luego, un grupo de negociadores del bloque de Países Menos Adelantados (PMA) y la Alianza de Pequeños Estados Insulares abandonó la sala.

Cuando se le preguntó si la salida era una protesta, la ministra de medio ambiente de Colombia, Susana Mohamed, dijo a The Associated Press: “Yo lo llamaría insatisfacción, (estamos) muy insatisfechos”.

Antes de que la conferencia pierda el quórum de países presentes, Meyer dijo que hay una preocupación mayor: la pérdida de ministros clave. Si un número suficiente de ministros clave abandona la reunión, no habrá suficientes personas con poder para concretar un acuerdo, dijo.

La reunión ya ha pospuesto un día su fecha programada de finalización, y cuanto más se prolongue, mayor será la probabilidad de que un número suficiente de delegados se vaya y no haya quórum para continuar, lo que ocurrió en la COP de biodiversidad el mes pasado en Cali, Colombia.

Más tarde, el sábado, el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, aprobó partes menos controvertidas de las negociaciones, aunque la aprobación del Artículo 6, un mecanismo para reducir el uso de combustibles fósiles mediante un mercado para adquirir compensaciones para los contaminadores, enfrentó cierta oposición.

“Sabemos que los mercados de carbono no han logrado abordar las emisiones, y lo que han hecho esencialmente es socavar el mandato de tratar de alcanzar los 1,5”, dijo Tamara Gilbertson, coordinadora del programa de justicia climática de la Red Ambiental Indígena, refiriéndose al objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius (2,7 Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales. La presidencia lo aclamó como un éxito, diciendo que su aprobación pone fin a una espera de una década para desbloquear una “herramienta fundamental” para reducir las emisiones.

En cuanto a la financiación climática, Meyer dijo que aún hay esperanza de que alguien pueda cerrar la brecha entre las partes separadas, encontrar un terreno común y luego entregarle a la presidencia un compromiso en bandeja de plata.

Si no, existen dos posibilidades, dijo Meyer. Una es que la reunión pudiera ser aplazada temporalmente hasta enero, antes de que Donald Trump asuma el poder en Estados Unidos. Y la otra es que se podría alcanzar algún tipo de pequeño acuerdo, no sobre finanzas, mientras que todo el aspecto financiero se pospondría para la COP del próximo año en Belem, Brasil. Pero esa reunión ya está cargada de importancia, porque es cuando se supone que el mundo debe aumentar sus esfuerzos para reducir la contaminación por carbono.

Las naciones en desarrollo acusaron a los ricos de intentar imponer su voluntad —y un paquete de ayuda financiera insuficiente— mediante una guerra de desgaste.

Después de despedir a uno de los colegas de su delegación y ver al contingente de unos 20 miembros entrar en la sala de reuniones para la Unión Europea, el jefe de la delegación de Panamá, Juan Carlos Monterrey Gómez, se mostró hastiado.

“Cada minuto que pasa seguiremos debilitándonos más y más y más. Ellos no tienen ese problema. Tienen enormes delegaciones”, dijo Gómez. “Es lo que siempre hacen. Nos rompen en el último minuto. Ya sabes, presionan y presionan y presionan hasta que nuestros negociadores se van. Hasta que estamos cansados, hasta que deliramos por no comer, por no dormir”.

Dado que los ministros de las naciones en desarrollo y los jefes de delegación deben regresar a casa, la desesperación se arraiga, dijo Mohamed Adow, de Power Shift Africa. “El riesgo es que, si los países en desarrollo no mantienen la línea, probablemente se verán obligados a comprometerse y aceptar un objetivo que no permite lograr el objetivo”, dijo.

Monterrey Gómez dijo que el mundo en desarrollo ha pedido desde entonces un acuerdo de financiación de 500.000 millones de dólares hasta 2030, un plazo más corto que la fecha de 2035. “Seguimos esperando la reacción del lado desarrollado”, señaló.

Añadió que se necesita un acuerdo.

“Si no conseguimos un acuerdo, creo que será una herida mortal para este proceso, para el planeta, para la gente”, afirmó.

