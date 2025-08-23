Crece la imagen y la influencia de Melania

Aunque alejada del foco público, la Primera Dama de 55 años está en contacto constante con el presidente, y su carta a Vladimir Putin este mes reclamando que ponga fin a la guerra en Ucrania es una clara señal del papel crucial que desempeña entre bastidores.

A diferencia de antes, Melania parece estar eligiendo sus batallas esta vez. Desde el 20 de enero, solo ha aparecido en público 19 veces, en comparación con las 40 de los primeros cuatro años de Donald Trump (2017-2021), y su personal en el Ala Este es una fracción de lo que solía ser en aquellos años.

Ha estado ausente del foco público durante un mes, pero eso no le impide ser una figura central en la administración de su esposo, aseguran fuentes de su entorno.

"Está en contacto frecuente con su esposo, con mensajes de texto y llamadas telefónicas durante todo el día", informaron fuentes cercanas a la primera dama a CNN.

Melania Trump, que nació en Novo Mesto, Eslovenia, no ha expresado públicamente su postura sobre la guerra en Ucrania o Gaza, pero sus reacciones, descritas por su esposo y por la carta enviada al presidente ruso, han arrojado luz sobre una faceta poco conocida de la Primera Dama.

Su carta a Putin le dio credibilidad ante la sociedad, según los observadores, también porque Melania aporta una perspectiva única, tras haber crecido en lo que entonces era la Yugoslavia comunista en la década de 1970.

Su carta a Putin fue una muestra de su influencia. "Cuando habla, la gente escucha", señalan algunas fuentes. "Tiene una plataforma y debería aprovecharla".

La carta a Putin fue un punto de inflexión para la ex modelo. Es hora de proteger a los niños y a las futuras generaciones en todo el mundo: este es, en resumen, el contenido de la misiva.

El documento, que hasta ahora permaneció clasificado, se publica en exclusiva en Fox News, donde se especifica que el presidente ruso lo recibió de manos de Trump en Anchorage y lo leyó en voz alta a las delegaciones rusa y estadounidense reunidas para la histórica reunión en Alaska.

"Estimado presidente Putin", comienza la carta de la Primera Dama.

"Todos los niños comparten los mismos sueños ocultos en sus corazones, ya sea que nazcan por casualidad en la zona rural de un país o en el magnífico centro de una ciudad.

Sueñan con amor, posibilidades y seguridad", dice el texto.

"Como padres, es nuestro deber alimentar la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de apoyar a nuestros hijos va más allá del bienestar de unos pocos. Sin duda, debemos esforzarnos por crear un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma pueda despertar a la paz y para que el futuro mismo esté perfectamente garantizado", afirma la carta. (ANSA).