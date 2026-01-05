Crece la presión por respuestas tras incendio mortal en bar alpino suizo en nochevieja

Por Cecile Mantovani y Dave Graham

CRANS-MONTANA, SUIZA, 5 ene (Reuters) - La presión aumentaba el lunes para obtener ⁠respuestas de la investigación sobre el ⁠incendio de un bar en una estación de esquí suiza en Año Nuevo, en el que murieron 40 personas, ⁠después de ‌que ​las autoridades dijeran que ya habían identificado a todas las víctimas, la mayoría adolescentes.

La ​escapada alpina de Crans-Montana, en el cantón de Valais, se unió ‌el domingo en el luto con las ‌condolencias de líderes que iban ​desde el papa León al presidente chino Xi Jinping.

Según la fiscalía, el incendio, que se propagó rápidamente en la madrugada del 1 de enero, fue causado probablemente por unas velas de bengala que incendiaron el techo del sótano del bar.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Las autoridades están investigando a las dos personas que regentaban el bar por presuntos delitos, entre ⁠ellos homicidio por negligencia. El domingo, la policía dijo que las circunstancias no justificaban por el ​momento su detención y que no veían riesgo de fuga.

El lunes por la mañana, el periódico suizo Blick afirmaba que la indignación por el caso iba en aumento.

"¿Por qué la pareja que regentaba el bar está libre?", decía el periódico en su portada, pegada sobre una foto de dolientes ⁠y medios de comunicación reunidos en torno a la enorme pila de flores dejada ​frente al bar "Le Constellation".

Las víctimas más jóvenes del incendio, en el que también resultaron heridas más de 100 personas, tenían solo 14 años, y los fallecidos procedían de toda ‍Europa, incluidos varios de Francia e Italia. Las autoridades suizas no han revelado el nombre de las víctimas.

El vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, dijo en una publicación en las redes sociales que "en la civilizada Suiza, las puertas de la cárcel tendrán que ​abrirse para bastantes personas".

Salvini dijo que no se había garantizado la seguridad del sótano del bar, cuestionando los sistemas de emergencia y si había habido suficientes inspecciones.

(Información de Dave Graham y Cecile ‍Mantovani; edición de Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)