Crece la proporción de cobre refinado en China en las existencias de LA NACION

10 dic (Reuters) - La proporción de cobre de origen chino en las existencias disponibles en la Bolsa de Metales de Londres aumentó en noviembre, según datos de la bolsa publicados el miércoles, ya que un arbitraje de precios favorable incentivó las exportaciones chinas.

El porcentaje de existencias de cobre disponibles -o que están en warrant - de origen chino en los almacenes de la LME se situó en el 85% a finales del mes pasado, frente al 82% de octubre, según los datos. Un warrant de la LME es un título que confiere propiedad.

En términos absolutos, las existencias de cobre chino en la LME aumentaron a 130.225 toneladas a finales del mes pasado, frente a las 100.400 toneladas de octubre, ya que los precios más altos de la LME en comparación con los precios nacionales en China hicieron más rentable el envío de metal al extranjero.

Las marcas chinas de cobre no pueden entregarse en la bolsa estadounidense Comex, que actualmente posee más del 60% de los inventarios mundiales de cobre de las bolsas, aunque el metal aún puede almacenarse en depósitos estadounidenses fuera de la red Comex. (Reportaje de Tom Daly; edición en español de Javier López de Lérida)