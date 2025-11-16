Crece la urgencia ante el cambio climático en la COP30; negociadores exigen acciones contundentes

BELÉM, Brasil (AP) — Al participar en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas, los anfitriones brasileños no buscaban grandes declaraciones al final de la sesión sobre objetivos elevados. Se suponía que esta conferencia se centraría intensamente en la “implementación” de promesas anteriores no cumplidas.

No ha sido así.

La urgencia del cambio climático ha llevado a algunos negociadores a presionar por más acciones de gran alcance por encima de planes débiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre la escasez de dinero para ayudar a las naciones afectadas por el cambio climático, sobre imponer medidas efectivas para eliminar gradualmente el carbón, el petróleo y el gas. Debido a esa presión para hacer más, incluso por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el diplomático que preside las conversaciones dijo el sábado que considerará la posibilidad de emitir un comunicado de gran alcance al final de las negociaciones, conocido en ocasiones como texto de decisión.

“Creo que las cosas han cambiado, lo cual es algo muy bueno”, dijo el veterano observador Jean Su del Centro para la Diversidad Biológica. “Entonces, creo que hay un impulso para que obtengamos algún tipo de texto de decisión, y nuestra esperanza es que, en particular, haya algún compromiso para eliminar gradualmente los combustibles fósiles”.

“Diría que lo que está en juego ahora es probablemente más alto que en las últimas COP porque se ve una brecha de ambición”, dijo el exnegociador filipino Jasper Inventor, director del programa internacional de Greenpeace International. “Hay muchas expectativas, hay mucha emoción aquí, pero también hay muchas señales políticas que ha enviado el presidente Lula”.

“Estamos en la mitad de la COP, y la mitad de la COP suele ser cuando los negociadores se miran cara a cara. Es casi como un concurso de miradas”, dijo Inventor. “Pero la próxima semana es cuando deben producirse las negociaciones, cuando los ministros toman decisiones políticas”.

Debido a que este proceso se deriva del Acuerdo de París sobre el clima, que es mayormente voluntario, estas declaraciones finales acaparan titulares y establecen el tono global, pero tienen un poder limitado. En las últimas declaraciones finales de la COP se han hecho promesas aún no cumplidas para que los países ricos den dinero a las naciones pobres para enfrentar el cambio climático y para que el mundo elimine gradualmente los combustibles fósiles.

Hora de decidir

Entre esos temas clave está la idea de decirles a las naciones que vuelvan a la mesa de diseño para abordar lo que, según los expertos, son planes inadecuados para combatir el cambio climático presentados este año.

En el acuerdo de París de 2015, que celebra aquí su décimo aniversario, se supone que las naciones debían haber presentado cada cinco años planes para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta ahora, 116 de 193 países han presentado los suyos este año, pero lo que prometieron no es mucho. Las Naciones Unidas y Climate Action Tracker, un grupo de científicos, calculan que estas nuevas promesas apenas redujeron mínimamente las proyecciones futuras del calentamiento de la Tierra.

Incluso si el mundo cumple todo lo que promete, la Tierra estaría aproximadamente siete décimas de grado Celsius (1,3 grados Fahrenheit) por encima del objetivo de París de limitar el calentamiento a 1,5 °C (2,7 °F) por encima de la época preindustrial, estimaron los grupos.

Así que las pequeñas naciones insulares, encabezadas por Palau, pidieron que esta conferencia enfrente la diferencia entre lo que se planea en las promesas nacionales y lo que se necesita para evitar que el mundo alcance la zona de riesgo en relación con la temperatura.

Eso no está en la agenda de estas conversaciones. Tampoco hay detalles específicos sobre cómo cumplir la promesa hecha el año pasado por las naciones ricas de proporcionar US$300.000 millones anuales en ayuda financiera para combatir el cambio climático.

Así que, desde el principio, cuando las naciones querían abordar estos temas, el presidente de la COP, André Corrêa do Lago, un veterano diplomático brasileño, organizó pequeñas reuniones especiales para tratar de decidir si los temas controvertidos deberían discutirse.

El sábado, la conferencia dejó el tema en manos de los ministros entrantes.

“Las partes decidirán cómo quieren proceder”, dijo do Lago en una conferencia de prensa el sábado por la noche. Dado lo que dicen los países y lo que muestra la historia, eso generalmente significa un mensaje final al mundo en la conclusión de la COP, dijeron varios expertos.

En un diálogo informal con un reportero sobre cómo va la conferencia, el presidente de la COP, do Lago, dijo: “Eh, podría ser mejor, pero no es tan mala como podría ser”.

Impulso para eliminar los combustibles fósiles

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, la exministra de Relaciones Exteriores de Alemania que ha asistido a 10 de estas sesiones, dijo el sábado por la mañana a The Associated Press, antes de la sesión nocturna, que vio “un nuevo impulso” en Belém.

“Solo podemos luchar contra la crisis climática juntos si nos comprometemos con un objetivo fuerte de mitigación”, dijo. “Esto también significa transitar hacia energías renovables, alejándonos de los combustibles fósiles”.

Hace dos años en Dubái, el mundo acordó “transitar hacia energías renovables”, pero el año pasado eso no se mencionó y no ha habido detalles sobre cómo o cuándo hacerlo.

Baerbock dijo que el llamado de Lula durante la Cumbre de Líderes, realizada la semana pasada, era crucial para “una hoja de ruta para que la humanidad supere, de manera justa y planificada, su dependencia de los combustibles fósiles, revierta la deforestación y movilice los recursos necesarios para hacerlo”.

“Creo que lo que tenemos ante nosotros son los ingredientes de un posible paquete muy ambicioso para el resultado de esta conferencia”, dijo Iskander Erzini Vernoit, director ejecutivo de la Iniciativa IMAL de Marruecos para el Clima y el Desarrollo.

Haciendo oír las voces indígenas

Los grupos indígenas irrumpieron y bloquearon la sede del evento dos veces esta semana, exigiendo ser incluidos más en las conversaciones de la ONU, a pesar de que esta conferencia se promociona como la “COP de los Pueblos Indígenas”.

Hasta ahora, la cumbre climática “fue un testimonio de que, desafortunadamente, para que los pueblos indígenas sean escuchados, realmente necesitan ser disruptivos”, dijo Aya Khourshid, miembro egipcio-palestina de una Delegación de Guardianes de la Sabiduría, un grupo de indígenas de todo el mundo.

Los pueblos indígenas aportan mucha energía “para estar en este espacio, pero no necesariamente se les da una plataforma o una voz en la mesa de decisiones con los ministros y aquellos que están en el poder”, dijo Whaia, una Guardiana de la Sabiduría Ngāti Kahungunu.

“Hay un desequilibrio aquí en la COP30”, señaló. “Están los privilegiados y los no tan afortunados que no tienen voz sobre lo que realmente sucede en su propio hogar”.

___

La cobertura climática y ambiental de LA NACION recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue producida como parte de la Asociación de Medios sobre el Cambio Climático 2025, una beca de periodismo organizada por la Red de Periodismo de la Tierra de Internews y el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.