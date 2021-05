Crece ligeramente el número de catalanes que rechazan la independencia, hasta el 48,7% y 44,9% la apoyan

Según el CEO, el 75,1% defiende un referéndum en Cataluña y el 18,7% lo rechaza

BARCELONA, 28 May. 2021 (Europa Press) -

El 48,7% de los catalanes no quieren que Cataluña sea un estado independiente, mientras que el 44,9% sí que quieren la independencia, el 4,8% no lo saben y el 1,6% no contesta, por lo que se mantiene la tendencia de los últimos meses con un ligero aumento del 'no', según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Así lo refleja la encuesta sobre contexto político en Cataluña de 2021, publicada este viernes, que se ha elaborado con una muestra de 1.200 personas entre el 11 y el 19 de mayo --se comenzó a elaborar tras la ruptura de las negociaciones de ERC y Junts para formar Govern y se terminó ya con acuerdo entre las dos formaciones-- y con un margen de error de 2,83.

Respecto a la última encuesta del mes de enero, el 'no' a la independencia ha subido un punto pero sin llegar a niveles de 2020, cuando alcanzó el 50,5%, mientras que el 'sí' ha subido 4 décimas y sigue manteniéndose en porcentajes parecidos desde que en 2019 el apoyo a una Cataluña independiente sufrió un descenso en las encuestas.

El CEO también pregunta si "los catalanes tienen derecho a decidir su futuro como país votando en un referéndum" y el 75,1% lo defiende, de los cuales un 53,3% dice estar muy de acuerdo y un 21,8% bastante de acuerdo.

Un 18,7% de los encuestados está en contra del referéndum, ya que el 10,4% dice estar bastante en desacuerdo y el 8,3% muy en desacuerdo, mientras que el 2,8% afirma que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 1,9% no lo sabe y el 1,4% no contesta.

El 53,4% de votantes del psc apoya el referéndum

Según lo que responden los votantes de cada partido a esta pregunta, destaca que un 53,4% de los votantes del PSC están de acuerdo con el referéndum, pese a que a los socialistas lo rechazan.

También hay parte de los votantes de Vox (20,8%), Cs (30,4%) y el PP (28%) que apoyarían celebrar un referéndum que el partido al que apoyan es contrario, mientras que en el caso de las formaciones favorables hay un apoyo generalizado a la consulta: entre los de ERC, Junts y la CUP esta posición es prácticamente unánime y entre los votantes de los 'comuns' es muy mayoritaria (86,1%).

