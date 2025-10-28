Crece presión sobre el príncipe Andrés para que desocupe mansión de renta simbólica

LONDRES (AP) — El último capítulo en la saga que persigue a la Casa de Windsor podría llamarse "El Príncipe y el Grano de Pimienta".

El príncipe Andrés, quien recientemente renunció a sus títulos formales tras nuevas revelaciones sobre su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, está bajo presión para desocupar la residencia real donde vive casi sin pagar alquiler cerca del Castillo de Windsor.

El duque degradado ocupa Royal Lodge, una mansión extensa que eclipsa su modesto nombre, por la suma de un solo grano de pimienta al año, una cifra nominal que se remonta a siglos atrás cuando la especia era rara y tenía un precio considerable.

Un flujo constante de titulares negativos sobre Andrés y Epstein en las últimas dos semanas llevó al príncipe a renunciar a sus títulos, incluido el de Duque de York, mientras la monarquía intentaba distanciarse de décadas de titulares escandalosos sobre los negocios sospechosos de Andrés, su comportamiento inapropiado y sus amistades controvertidas.

Pero eso no ha sido suficiente para silenciar a los críticos que han pedido medidas más severas, incluyendo un acto del Parlamento para despojarlo oficialmente de su ducado, quitarle su título de príncipe o expulsarlo de su lujosa residencia.

El rey Carlos III, quien ha evitado el escándalo, casi tuvo que enfrentarlo cara a cara el lunes cuando un manifestante le gritó afuera de la Catedral de Lichfield.

El hombre fue acallado por otros y finalmente retirado de la vista, pero no antes de cuestionar cuánto tiempo había sabido sobre su hermano y Epstein y luego preguntar: "¿Le has pedido a la policía que encubra a Andrés?".

El incidente capturado en video fue transmitido en los noticieros de la noche. El titular de la portada del Daily Telegraph el martes decía: "Dolor de cabeza para el palacio mientras el rey es abucheado por Andrés".

Los medios británicos han informado que Carlos previamente quería desalojar a su hermano de Royal Lodge en el pasado debido a otras revelaciones incómodas.

Pero las preguntas sobre la vivienda de Andrés se han multiplicado después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido anteriormente.

Esa noticia fue seguida por la publicación de un libro de memorias póstumo de Virginia Roberts Giuffre, acusadora de Epstein, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. "Nobody’s Girl" detalló tres supuestos encuentros sexuales con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que "tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento".

Andrés, de 65 años, ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil contra él en Nueva York. Giuffre se suicidó en abril a los 41 años.

Andrés ha ocupado Royal Lodge durante dos décadas. Firmó un contrato de arrendamiento de 75 años en 2003 con el Crown Estate, un portafolio de propiedades que es nominalmente propiedad, pero no controlado, por el monarca.

Invirtió los 7,5 millones de libras esterlinas requeridos (US$9,9 millones) para remodelar la casa y ahora reside allí por la suma anual de un grano de pimienta, una cifra simbólica que a menudo se utiliza para satisfacer el requisito legal de las transacciones inmobiliarias.

Sin embargo, al ser Andrés un miembro de la familia real que no está en activo, la gente ha comenzado a preguntarse cómo puede permitirse el mantenimiento sin una fuente de ingresos conocida más allá de una modesta pensión por su carrera de 22 años en la Marina Real.

Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales, un partido minoritario en el Parlamento, pidió una investigación sobre si Andrés estaba siendo sostenido por los contribuyentes y dijo que el príncipe debería testificar.

"Al deshonrar su cargo, el príncipe Andrés ha renunciado a cualquier derecho a un trato especial a expensas del contribuyente", dijo Davey a la BBC.

Andrés vive en la propiedad con su exesposa Sarah Ferguson, quien ya no es conocida como la Duquesa de York.

La prensa británica informó que Andrés está en conversaciones sobre dejar Royal Lodge, aunque no está claro a dónde iría.

Una opción que se ha mencionado es Frogmore Cottage, una casa más pequeña pero lujosa, aún adecuada para un príncipe. El duque de Sussex, el príncipe Enrique, y su esposa, Meghan, vivieron allí antes de renunciar a sus deberes como miembros activos de la realeza y mudarse a Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.