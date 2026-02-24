Crecen críticas y dudas por postura de Kast ante sanciones de EE. UU. a Chile

El exembajador chileno en China, Jorge Heine, cuestionó la participación de Kast en la cumbre convocada por el presidente Donald Trump el 7 de marzo próximo en Miami, tras la revocación de visas al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y otros funcionarios.

Heine advirtió que la cumbre busca crear un frente anti-chino, lo que podría perjudicar aún más las relaciones con Pekín.

"El propósito de dicha cumbre es crear un frente anti-chino entre países afines a Trump", afirmó. También calificó de "desconcertante y preocupante" la asistencia de Kast, quien aún no asume el cargo, y sugirió que la cancelación de las visas debería ser razón suficiente para no asistir.

China representa el principal socio comercial de Chile, con un 40% de las exportaciones, y Heine sostuvo que es cuestionable que Chile pueda mantener una relación sólida con Pekín mientras se alinea con iniciativas anti-chinas.

"El nuevo gobierno se está metiendo en un terreno muy pantanoso", advirtió, señalando que las presiones de Estados Unidos son "brutales".

Carlos Mladinic y José Miguel Ahumada, exdirectores de Relaciones Económicas Internacionales, coincidieron en que Chile no puede priorizar su relación con Estados Unidos a expensas de China, cuestionando lo que esperan, si "¿Chile debe terminar sus relaciones con China?".

En medio de la crisis diplomática sin precedentes entre el gobierno de Gabriel Boric y Washington por el cable transoceánico, Kast afirmó que hay "muchas situaciones que hay que ir aclarando". El presidente electo evitó polemizar, mencionando que los temas internacionales se discutirán con su futuro gabinete.

El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se pronunció tras la revocación de visas, indicando la necesidad de analizar las repercusiones de esta medida. La falta de una postura clara del nuevo gobierno respecto a este delicado escenario, que coloca a Chile en el centro de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya genera inquietud.

Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación por la autonomía de Kast en su encuentro con Trump.

"¿Va a actuar en defensa del interés de Chile o se convertirá en un simple besamanos?", cuestionó, subrayando que las sanciones de Estados Unidos son una clara advertencia para el nuevo gobierno.

Finalmente, Heraldo Muñoz, previamente canciller bajo la presidencia de Michelle Bachelet, alertó que la administración de Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje a Kast: "Si continúa en esta línea, podría enfrentar consecuencias similares".

Con solo 15 días para asumir oficialmente, la administración de Kast deberá navegar un complejo entramado diplomático, donde cada decisión podría tener un impacto duradero en la posición internacional de Chile. (ANSA).