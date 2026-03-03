Crecen las dudas sobre un recorte de tipos de la Fed ante el aumento de los precios de la energía
3 mar (Reuters) - Los operadores están rebajando sus expectativas sobre los recortes de tipos de interés que realizaría este año la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que temen que los efectos inflacionistas del aumento de los precios de la energía compliquen la trayectoria de la política monetaria del banco central. Los precios del crudo avanzaban por tercera sesión consecutiva, a medida que se agrava el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, que ha detenido envíos de combustible y aumentado los temores de una mayor interrupción del suministro de petróleo y gas procedente de Oriente Medio.
Así es como ven actualmente los mercados las perspectivas del banco central estadounidense:
* Los contratos de futuros indican una probabilidad del 30,7% de que se produzca una bajada de los tipos de interés de al menos 25 puntos básicos en junio, frente al 49,6% de la semana pasada y al más de 56% de hace un mes, según la herramienta CME FedWatch.
* Hasta la semana pasada, los operadores esperaban que junio fuera el mes en el que la Fed reanudara su ciclo de recortes de tipos tras el último recorte en diciembre, pero ahora ven un 47,2% de probabilidades de que se produzca un recorte en julio.
* Los analistas de Goldman Sachs estimaron en una nota publicada el lunes que un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo impulsa el índice de precios al consumo subyacente en 4 puntos básicos y el IPC general en 28 puntos básicos.
* Los operadores esperan una relajación de la política monetaria de alrededor de 42 puntos básicos para diciembre, lo que implica un recorte de 25 puntos básicos este año, con un segundo recorte aún dudoso.
* El aumento de los precios del petróleo podría avivar los temores de inflación, ya que eleva rápidamente los costes de la gasolina y el transporte, lo que conduce a un aumento de los precios de los bienes y servicios.
* Las actas de la reunión de política monetaria del banco central celebrada en enero mostraron una división en el comité, en la que "varios" miembros se mostraron abiertos a subidas de tipos si la inflación se mantiene alta, mientras que otros se inclinaban por apoyar nuevos recortes si la inflación retrocede como esperan.
* Se espera que el banco central estadounidense mantenga sus tipos estables en marzo, continuando con la pausa tras recortar los tipos tres veces en 2025. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición de Arun Koyyur; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)