Crecen las dudas sobre un recorte de tipos de la Fed ante el aumento de los precios de la energía

3 mar (Reuters) - Los operadores están rebajando sus expectativas sobre los recortes de tipos de interés que realizaría este año la ‌Reserva Federal de Estados ‌Unidos, ⁠ya que temen que los efectos inflacionistas del aumento de los precios de la energía compliquen la trayectoria de la política monetaria del banco central. Los precios ​del crudo avanzaban ⁠por tercera sesión ⁠consecutiva, a medida que se agrava el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, ​que ha detenido envíos de combustible y aumentado los temores de una mayor ‌interrupción del suministro de petróleo y gas procedente de ​Oriente Medio.

Así es como ven actualmente ​los mercados las perspectivas del banco central estadounidense:

* Los contratos de futuros indican una probabilidad del 30,7% de que se produzca una bajada de los tipos de interés de al menos 25 puntos básicos en junio, frente al 49,6% de la semana pasada y al más de 56% de ​hace un mes, según la herramienta CME FedWatch.

* Hasta la semana pasada, los operadores esperaban que junio fuera el mes en el ⁠que la Fed reanudara su ciclo de recortes de tipos tras el último recorte en diciembre, pero ahora ‌ven un 47,2% de probabilidades de que se produzca un recorte en julio.

* Los analistas de Goldman Sachs estimaron en una nota publicada el lunes que un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo impulsa el índice de precios al consumo subyacente en 4 puntos básicos y el IPC general en 28 puntos básicos.

* Los operadores esperan una relajación de la ‌política monetaria de alrededor de 42 puntos básicos para diciembre, lo que implica un recorte de 25 ⁠puntos básicos este año, con un segundo recorte aún dudoso.

* El aumento de ‌los precios del petróleo podría avivar los temores de inflación, ya que ⁠eleva rápidamente los costes de la gasolina y el transporte, lo ⁠que conduce a un aumento de los precios de los bienes y servicios.

* Las actas de la reunión de política monetaria del banco central celebrada en enero mostraron una división en el comité, en la que "varios" miembros se mostraron abiertos a subidas de tipos si la ‌inflación se mantiene alta, mientras que otros ​se inclinaban por apoyar nuevos recortes si la inflación retrocede como esperan.

* Se espera que el banco central estadounidense mantenga sus tipos estables en marzo, continuando con la pausa tras recortar los tipos tres veces en 2025. (Información de Shashwat ‌Chauhan en Bengaluru; edición de Arun Koyyur; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)