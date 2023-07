creciente preocupación de eeuu por el soldado travis king tras el silencio norcoreano

(Añade condición de King de "ausente sin permiso", detalles sobre fuerzas militares de EEUU en Corea del Sur)

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 20 jul (Reuters) -

Estados Unidos expresó el jueves su creciente preocupación por el soldado del ejército Travis King, quien irrumpió en Corea del Norte hace dos días, diciendo que Pyongyang tenía un historial de maltrato a los estadounidenses capturados.

La secretaria del Ejército, Christine Wormuth, en sus primeros comentarios públicos sobre el caso, dijo que Washington estaba completamente movilizado para tratar de contactar a Pyongyang, incluso a través de los canales de comunicación de Naciones Unidas.

Pero la nación asiática aún no ha ofrecido ninguna respuesta, dijeron las autoridades. "Francamente, me preocupo por él", afirmó Wormuth en el Foro de Seguridad de Aspen en Colorado.

Además, citó el caso de Otto Warmbier, un estudiante universitario estadounidense que estuvo encarcelado en Corea del Norte durante 17 meses antes de morir poco después de regresar a su país en estado de coma en 2017. "Me preocupa cómo lo pueden tratar. Entonces, (queremos) recuperarlo", agregó.

En la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, también se mostró preocupado: "Este no es un país conocido por el trato humano a los estadounidenses, o francamente a nadie más".

Los funcionarios quedaron perplejos acerca de por qué King cruzó corriendo la frontera hacia Corea del Norte. Pero Wormuth reconoció que probablemente estaba preocupado por enfrentar más medidas disciplinarias del Ejército en su regreso a territorio estadounidense.

Wormuth detalló que no estaba al tanto de ninguna información que demostrara que el joven de 23 años era simpatizante de Corea del Norte, y el Pentágono restó importancia a las sugerencias de que él podría presentar un riesgo en inteligencia.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, indicó que la oficina de contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos y las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur estaban investigando qué llevó a King a tomar una decisión tan desconcertante.

¿aún vivo?

Singh se negó a responder directamente a una pregunta sobre si el Pentágono creía que King todavía estaba vivo. Aclaró que el Ejército no podía ofrecer ninguna información sobre su estado.

"No sabemos su condición. No sabemos dónde está detenido. No sabemos el estado de su salud", explicó Singh, describiendo el estado formal del soldado en la institución castrenses como "ausente sin permiso".

Corea del Norte se ha mantenido en silencio sobre King y los medios estatales de Corea del Norte, que en el pasado informaron sobre la detención de ciudadanos estadounidenses, no han comentado sobre el incidente hasta el momento.

Hablando en Japón, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sung Kim, dijo que Washington estaba "trabajando muy duro" para determinar el estado y el bienestar de King y está activamente comprometido para garantizar su seguridad y su regreso. Kim no proporcionó ningún detalle.

King estaba en un recorrido civil por la aldea de la tregua de Panmunjom el martes cuando cruzó la Línea de Demarcación Militar que ha separado a las dos Coreas desde que la Guerra de Corea terminó con un armisticio en 1953.

El militar había sido multado por asalto mientras estaba estacionado en Corea del Sur y había estado detenido durante más de un mes antes de ser escoltado al Aeropuerto Internacional de Incheon por el ejército estadounidense para un vuelo comercial a Dallas, Texas, según funcionarios estadounidenses.

Una vez que pasó los controles de seguridad, aseguró al personal de la aerolínea en la puerta de embarque que había perdido su pasaporte y regresó a la terminal, dijo a Reuters un funcionario del aeropuerto bajo condición de anonimato.

Según Wormuthm, "tal vez no haya estado pensando con claridad, francamente". "Había agredido a un individuo en Corea del Sur y había estado bajo custodia del gobierno de Corea del Sur e iba a regresar a Estados Unidos y enfrentar las consecuencias en el Ejército", dijo. "Estoy seguro de que estaba lidiando con eso". (Reporte de Phil Stewart, Idrees Ali, David Brunnstrom; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters