Crecimiento de actividad empresarial en EEUU se ralentiza en febrero, según S&P Global

20 feb (Reuters) - La actividad empresarial estadounidense creció en febrero a su ritmo más lento en 10 meses, debido a la disminución de los pedidos en las fábricas, la ralentización del crecimiento de nuevos negocios en las empresas de servicios y el estancamiento del crecimiento del empleo en todos los sectores, según una encuesta publicada el viernes.

S&P Global dijo que su índice PMI compuesto preliminar de producción de Estados Unidos, que realiza un seguimiento de los sectores manufacturero y de servicios, cayó este mes a 52,3, el nivel más bajo desde abril, desde 53,0 en enero. Una lectura superior a 50 indica expansión en el sector privado. Tanto el PMI preliminar de servicios como el de manufactura bajaron ligeramente este mes.

"Los datos del PMI en lo que va de año indican que el PIB crecerá a una tasa anualizada de solo el 1,5%, lo que señala un marcado enfriamiento de la economía en el primer trimestre en comparación con las sólidas tasas de crecimiento observadas en la segunda mitad del año pasado", dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

El Departamento de Comercio informó el viernes que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en el cuarto trimestre, en un contexto de perturbaciones por el cierre del Gobierno federal el año pasado y la moderación del gasto de los consumidores.

S&P indicó que su PMI del sector servicios descendió a 52,3 desde 52,7 en enero. Los economistas encuestados por Reuters habían estimado el PMI de servicios en 53,0.

El PMI manufacturero cayó a un mínimo de siete meses, desde 52,4 el mes pasado a 51,2, y tampoco cumplió con la previsión, de 52,6. Los nuevos pedidos cayeron por segunda vez en tres meses.

El empleo en ambos sectores cayó a un nivel casi estancado de 50,2. (Reporte de Dan Burns; Editado en español por Javier Leira)