Crecimiento de actividad empresarial en EEUU toca mínimo de seis meses en diciembre

16 dic (Reuters) - El crecimiento de la actividad empresarial en Estados Unidos se ralentizó en diciembre, al ritmo más débil desde junio, con una caída de los nuevos pedidos tanto de fabricantes como de proveedores de servicios, cerrando un año de volatilidad e incertidumbre para la economía estadounidense, mostraron el martes datos de una encuesta.

Según S&P Global, el índice compuesto de gestores de compras "flash" -o preliminar- cayó hasta 53,0 este mes, frente a una medición final de 54,2 en noviembre. Las lecturas por encima de 50 indican que la actividad está en expansión.

Los datos mostraron el menor aumento en la entrada de nuevos negocios en 20 meses, y los nuevos pedidos de bienes cayeron por primera vez en un año.

El índice de servicios de S&P, que representa dos tercios de la producción económica de Estados Unidos, cayó a 52,9 en diciembre, también el nivel más bajo en seis meses, desde los 54,1 de noviembre.

El indicador manufacturero cayó a 51,8, el más bajo desde julio, desde los 52,2 de noviembre. Ambas lecturas fueron inferiores a las estimaciones de los economistas encuestados por Reuters.

"Los datos preliminares del PMI de diciembre sugieren que el reciente repunte del crecimiento económico está perdiendo impulso", dijo en un comunicado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

"Con el crecimiento de las nuevas ventas menguando de forma especialmente acusada en vísperas de la temporada navideña, la actividad económica podría moderarse aún más a medida que nos acercamos a 2026".

La economía estadounidense ha tenido un viaje particularmente agitado hasta 2025, ya que el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero fue seguido rápidamente por importantes cambios políticos, incluidas las medidas enérgicas de inmigración que han pesado sobre la fuerza de trabajo y las olas de nuevos aranceles que trastornaron el comercio internacional y aumentaron los precios de los bienes.

El cierre sin precedentes del Gobierno federal en octubre y noviembre aumentó la incertidumbre e interrumpió el flujo de datos clave sobre la economía.

El producto interior bruto de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre debido a la avalancha de importaciones para evitar los aranceles y luego repuntó en el segundo trimestre al invertirse la tendencia.

Se espera que un informe retrasado del PIB para el tercer trimestre, que se publicará justo antes de Navidad, muestre que la economía siguió creciendo a un ritmo anualizado superior al 3% hasta el momento del inicio del cierre. Los datos del cuarto trimestre no se publicarán hasta principios del próximo año.

"Aunque los datos de la encuesta apuntan a una expansión anualizada del PIB de alrededor del 2,5% en el cuarto trimestre, el crecimiento se ha ralentizado durante dos meses", dijo Williamson.

El informe de S&P sólo aportará una claridad marginal sobre el estado real de la economía a los responsables políticos de la Reserva Federal, que recortaron las tasas de interés tres veces en la última parte de 2025 preocupados por los riesgos para el crecimiento del empleo, pero tuvieron pocos datos concretos sobre el mercado laboral para respaldarlo debido al cierre. (Editado en español por Juana Casas)