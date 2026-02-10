Crecimiento de costos laborales EEUU se modera en el cuarto trimestre

WASHINGTON, 10 feb (Reuters) - El crecimiento de los costos laborales en Estados Unidos se ralentizó inesperadamente en el cuarto trimestre, lo que provocó el menor aumento anual en cuatro años y medio, ya que la disminución de la demanda de mano de obra frenó el aumento de los salarios.

El índice de costos laborales (ECI, por su sigla en inglés) subió un 0,7% el último trimestre, tras avanzar un 0,8% en el periodo julio-septiembre, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0,8%.

Los costos laborales aumentaron un 3,4% en los 12 meses hasta diciembre, el menor incremento desde el segundo trimestre de 2021. En el año hasta septiembre, subieron un 3,5%.

Los responsables monetarios consideran que el ECI es uno de los mejores indicadores de la atonía del mercado laboral y un predictor de la inflación subyacente, ya que se ajusta a los cambios en la composición y la calidad del empleo.

La atonía del mercado laboral está frenando el crecimiento de los salarios. El Gobierno informó la semana pasada que en diciembre había 0,87 puestos de trabajo disponibles por cada persona desempleada, frente a los 0,89 de noviembre. Esa relación ha descendido desde aproximadamente 1,08 hace un año.

Aunque las presiones salariales han disminuido, los aranceles a las importaciones han elevado los precios de los productos, lo que mantiene la inflación en niveles elevados.

Los economistas esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables durante la primera mitad del año. El mes pasado, el banco central estadounidense mantuvo su tasa de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75%.

Los sueldos y salarios, que representan la mayor parte de los costos laborales, aumentaron un 0,7% en el último trimestre, tras incrementarse un 0,8% en el trimestre de julio a septiembre. Avanzaron un 3,3% en términos anuales, tras aumentar un 3,5% en los 12 meses hasta septiembre. Si se ajusta por la inflación, los salarios generales crecieron un 0,7% en los 12 meses hasta diciembre, tras subir un 0,6% en el tercer trimestre. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)