Crecimiento de los servicios en China alcanza en octubre su menor nivel en tres meses, según el PMI

Por Liangping Gao y Ryan Woo

PEKÍN, 5 nov (Reuters) -

La actividad de los servicios en China creció en octubre, pero a su ritmo más lento en tres meses, en un momento en que el descenso de los pedidos del exterior contrarrestó el impulso de la mejora de la demanda interna, según una encuesta privada publicada el miércoles.

El índice RatingDog China General Services PMI, elaborado por S&P Global, bajó a 52,6 desde los 52,9 de septiembre, manteniéndose por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

Este dato contrasta ligeramente con el PMI oficial del Gobierno publicado el lunes, que subió a 50,2 desde 50,1 en septiembre, reflejando diferencias en la cobertura de la muestra.

El índice de RatingDog se considera un mejor indicador de los proveedores de servicios más pequeños y orientados a la exportación a lo largo de la costa este de China, mientras que el PMI oficial sigue principalmente a las grandes y medianas empresas, incluidas las empresas estatales.

China sigue en camino de alcanzar su objetivo económico de alrededor del 5% este año, aunque la prolongada caída del sector inmobiliario, la debilidad de la demanda interna y la incertidumbre comercial siguen presionando a los dirigentes económicos para que introduzcan más estímulos.

El mes pasado, las autoridades dieron a conocer su plan económico para 2026-2030, en el que dan prioridad a la fabricación y a la autosuficiencia tecnológica, al tiempo que se comprometen a impulsar el consumo.

La encuesta mostró que el crecimiento en el sector servicios fue impulsado por una expansión más rápida en los nuevos negocios, mientras que los nuevos negocios de exportación se contrajeron por primera vez en cuatro meses, con los encuestados citando incertidumbres comerciales globales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, alcanzaron la semana pasada un acuerdo que incluye reducciones arancelarias estadounidenses y una pausa en las nuevas restricciones de Pekín sobre minerales de tierras raras e imanes, extendiendo una frágil tregua comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

"La contracción sostenida del empleo y la presión sobre los márgenes de beneficio siguen siendo las principales limitaciones a las que se enfrenta el sector", dijo Yao Yu, fundador de RatingDog.

En cuanto al empleo, el número de empleados se redujo a un ritmo más rápido en octubre, al disminuir la presión sobre la capacidad. Los proveedores de servicios redujeron el trabajo pendiente por primera vez desde marzo.

La inflación de los costes de los insumos se aceleró hasta máximos de un año, impulsada por el aumento de los costes de las materias primas y los salarios.

Sin embargo, los precios de venta se redujeron, ya que las empresas absorbieron los aumentos de costes para sostener las ventas en un escenario de intensificación de la competencia.

La opinión general sobre las perspectivas a un año se mantuvo positiva, pero se debilitó un poco, con algunas empresas preocupadas por las perspectivas del comercio mundial y el aumento de la competencia.

El índice compuesto de producción cayó de 52,5 a 51,8 en octubre, reflejando un menor crecimiento de la producción en los sectores manufacturero y de servicios. (Información de Liangping Gao y Ryan Woo; edición de Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)