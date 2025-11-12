Crecimiento de renovables supera al de energías fósiles pese a EE. UU. (AIE)

Las energías renovables siguen creciendo más rápido que los combustibles fósiles en todo el mundo a pesar de los cambios de política en Estados Unidos, con una posible estabilización de la demanda de petróleo "hacia 2030", dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE) el miércoles.

Las energías renovables, impulsadas por la energía solar fotovoltaica, "crecen más rápidamente que cualquier otra fuente mayor de energía, en todos los escenarios" presentados por la AIE en su informe anual sobre las perspectivas energéticas mundiales.

En el reporte, la AIE presenta tres escenarios a futuro del sector energético global: uno basado en las políticas actuales de los países, otro que incluye las medidas que deberían adoptarse si el mundo quiere alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, y por último uno promedio que incluye las medidas que los Estados ya anunciaron.

En este último escenario, tras los cambios anunciados en sus políticas, Estados Unidos alcanzaría un 35% menos de capacidad en energía renovable para 2035 comparado con las previsiones del informe de 2024.

"Pero a nivel mundial las renovables continúan su rápida expansión", indicó la AIE.

China sigue siendo el primer mercado y primer fabricante, garantizando entre el 45% al 60% del despliegue en los próximos diez años, sin importar los escenarios planteados.

Por el contrario, los escenarios divergen sobre la distribución de las energías.

En el escenario promedio, la demanda de carbón alcanza un nivel máximo y el petróleo se estabiliza "hacia 2030".

En tanto, el gas seguiría creciendo durante la década de 2030, contrariamente a las previsiones anteriores, a causa de la nueva política estadounidense y los precios más bajos.

Tiempos de COP30

En el escenario más conservador, basado estrictamente en las políticas actuales, la demanda de carbón comienza a replegarse antes del fin de esta década, pero la del petróleo y el gas sigue creciendo hasta 2050.

En ese escenario, el calentamiento superará los 2 ºC alrededor de 2060, y los 2,5 ºC para 2100, y continuará creciendo después de eso, señala el informe.

El informe es divulgado en momentos que los líderes mundiales se congregan en la ciudad amazónica brasileña de Belén para la cumbre climática COP30, boicoteada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump, quien se retiró del Acuerdo de París para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global, pretende aumentar la producción de petróleo y gas, y anular las políticas de energía limpia de su antecesor, Joe Biden.

El escenario de políticas actuales "tiene motivaciones completamente políticas", comentó a periodistas en Belén Rachel Cleetus, directora política de la Unión de Científicos Preocupados.

"El gobierno de Trump, lamentablemente, ha adoptado una mala política en Estados Unidos y ha tratado de socavar la política en todo el mundo", agregó.

La AIE "confirmó que ningún país por sí solo puede frenar la transición energética", sostuvo David Tong, gerente de campaña de industria global en la ONG Oil Change International.

"Pero el informe de este año también evidencia el futuro distópico de Donald Trump, que trae de vuelta el viejo escenario de políticas actuales, intenso en combustibles fósiles y altamente contaminante", agregó Tong.

cho/uh/nth/eg/an/mas/pb