Crecimiento del empleo en EE. UU. a marzo de 2025 se revisa a la baja en 862.000 puestos de trabajo

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) -

La economía estadounidense creó 862.000 puestos de trabajo menos de lo previsto en los 12 meses hasta marzo de 2025, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

La revisión final de la referencia de creación de empleo fue inferior a la reducción de 911.000 puestos de trabajo que la BLS estimó en agosto. Las cifras no están ajustadas estacionalmente.

Los economistas esperaban que el nivel de empleo durante el periodo de 12 meses se redujera entre 750.000 y 900.000 puestos de trabajo tras las actualizaciones de los datos del Censo Trimestral de Empleo y Salarios del primer trimestre, en los que la BLS basó la revisión de referencia de las nóminas.

El cambio en el empleo total no agrícola para 2025 se revisó a la baja a 181.000 puestos ajustados estacionalmente, frente a los 584.000 comunicados anteriormente. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Manuel Farías)